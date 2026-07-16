Vídeo: polícia “salva” argentino que comemorou vitória sobre a Inglaterra em Londres

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 provocou uma cena inusitada em Londres. Logo após o gol de Lautaro Martínez, marcado nos acréscimos da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, um torcedor argentino decidiu comemorar no coração da capital inglesa e precisou da ajuda da polícia para deixar o local em segurança.

O argentino foi até a região da Piccadilly Circus, um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade, e celebrou o triunfo como se estivesse em Buenos Aires. No entanto, a festa rapidamente chamou a atenção de torcedores ingleses, que cercaram o homem e aumentaram o clima de tensão.

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Diante da aglomeração, agentes da Polícia Metropolitana agiram rapidamente. Uma van chegou ao local, retirou o torcedor e evitou que a situação terminasse em linchamento.





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