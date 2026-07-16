Espanha x Argentina: final será marcada por um duelo entre um professor e seu aluno

No próximo domingo (19), o planeta estará com seus olhos focados para a cidade de Nova York. No Metlife Stadium, Espanha e Argentina medem forças na grande final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que marca o choque de gerações de ídolos do Barcelona – de um lado, Lionel Messi, e do outro, Lamine Yamal.

Contudo, além das histórias que o gramado vai contar na final, o lado de fora das quatro linhas também tem um grande reencontro de um aluno com o seu professor. Luis da la Fuente e Lionel Scaloni, os respectivos técnicos de Espanha e Argentina, são velhos conhecidos. O fato foi revelado pelo próprio Lionel Scaloni após a classificação para a final.

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Em 2017, pouco depois de se aposentar dos gramados, Lionel Scaloni participou de um curso da academia de treinadores da Federação Espanhola. Nesse curso, Scaloni foi aluno de Luis de la Fuente, que na época era o grande resposável pelo trabalho das categorias de base da seleção da Espanha. Agora, quase 10 anos depois, professor e aluno se encontram no maior palco do futebol.

“Ele foi meu professor no curso para treinador e tenho uma relação próxima com ele, porque gosto da simpatia dele e, por acaso, nos encontramos agora em uma final. Me recordo que no Catar, depois que já éramos campeões do Mundo, tive uma linda conversa com ele. Falamos de coisas que acredito que foram úteis para ele. E não digo isso por arrogância, mas pelo bom sentido. Ele passou a comandar a seleção de uma forma brilhante”, disse Scaloni nesta quarta.

A relação entre Scaloni e a Espanha vai muito além da amizade com Luis de la Fuente. O treinador da Argentina mora no país europeu, onde atuou por muito tempo quando era jogador. Scaloni defendeu as cores de três times do futebol espanhol – Deportivo La Coruña, entre 1997 e 2005), Racing Santander, em 2006 e Mallorca, entre 2007 e 2009 – e sua esposa, Elisa Monteiro, também é espanhola. Mas toda relação próxima com o país vai ficar de lado no próximo domingo.

“Todo mundo sabe que eu moro na Espanha, tenho uma família espanhola, mas, domingo, desculpe, vamos tentar vencê-los”, finalizou o treinador.

Espanha e Argentina fazem a grande final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo (19), às 16h, no Metlife Stadium, em Nova York.

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