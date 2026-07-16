Quatro meses após retorno, Moreira ainda busca primeira chance no São Paulo

Mais de quatro meses após retornar antecipadamente ao São Paulo, Moreira ainda aguarda a primeira oportunidade para estrear na temporada. O lateral-direito de 22 anos voltou ao Tricolor em março, depois de encerrar antes do previsto o empréstimo ao Porto, de Portugal, mas continua sem entrar em campo, mesmo diante da carência do elenco na posição.

O jogador passou 13 meses no futebol português. O contrato de empréstimo era válido até junho deste ano, porém uma lesão muscular antecipou seu retorno ao Morumbis. Recuperado, Moreira treina normalmente no CT da Barra Funda, mas ainda não conseguiu espaço na equipe principal e vive um futuro indefinido.

A última partida do lateral aconteceu em 10 de agosto de 2025, quando defendeu o Porto B no empate sem gols com o Feirense. Na ocasião, sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa, passou pelo processo de recuperação e retornou ao São Paulo já na reta final do tratamento.

Desde a volta, Moreira foi relacionado para quatro partidas, uma sob o comando de Roger Machado, em abril, e outras três já com Dorival Júnior, antes da pausa para a Copa do Mundo. Apesar disso, permaneceu no banco de reservas em todas elas e não recebeu minutos.

Moreira sem espaço até na intertemporada do São Paulo

Durante a intertemporada, a expectativa era de que o lateral ganhasse espaço, principalmente após o afastamento de Cédric Soares. No entanto, Dorival optou por outras alternativas. No principal teste do período, o empate sem gols contra o RB Bragantino, em 4 de julho, Lucas Ramon e Maik foram utilizados na lateral direita, enquanto Moreira sequer participou da atividade.

A concorrência pela posição, inclusive, deve aumentar nos próximos dias. Além de manter Lucas Ramon como titular e dar sequência a Maik, o São Paulo avançou nas negociações para contratar o português Aurélio Buta, de 29 anos, que está livre no mercado.

Mesmo sem oportunidades até o momento, Moreira segue nos planos da diretoria. Internamente, o clube avalia que o defensor apresenta bons resultados nos testes físicos e está totalmente apto para atuar.

Com contrato válido até junho de 2027, Moreira soma 26 partidas pelo time profissional do São Paulo entre 2022 e 2025. Agora, tenta recuperar espaço no elenco e encerrar o longo período sem atuar oficialmente.

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