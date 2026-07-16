Atlético recusa proposta da Itália por Mamady Cissé

O Atlético recusou uma proposta de um clube da Itália pelo volante Mamady Cissé e deixou claro que não pretende negociar uma das principais promessas de sua base neste momento. Aos 19 anos, o guineense vem ganhando espaço no elenco principal e faz parte do planejamento da diretoria para a sequência da temporada.

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O interesse europeu surgiu nos últimos dias, mas o Galo nem sequer abriu conversas para uma possível transferência. A estratégia do clube é manter Cissé no elenco profissional para que ele continue evoluindo tecnicamente, acumule experiência e aumente seu valor de mercado antes de uma futura negociação.

Atlético aposta na valorização da base

A permanência de Mamady Cissé reforça a política adotada pela diretoria atleticana em relação aos jovens talentos. O vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, já destacou em diversas oportunidades que as categorias de base representam um dos principais ativos financeiros do clube.

Nos últimos anos, o Atlético realizou vendas importantes de jogadores formados em casa. O meio-campista Rubens foi para o Dínamo de Moscou, enquanto o atacante Alisson partiu para o Shakhtar Donetsk, em operações que renderam valores expressivos aos cofres alvinegros.

Cissé chegou ao Atlético no início de 2025, após ser observado em um torneio de base defendendo o 36 Lion FC, da Nigéria. Durante o primeiro ano no clube, disputou 31 partidas pelo time sub-20 e marcou dois gols. Antes de subir ao elenco principal, o volante passou por um processo de adaptação. O clube montou um trabalho específico com nutricionistas e preparadores físicos para acelerar sua evolução, enquanto o jogador também enfrentava dificuldades com o idioma, já que tem o francês como língua nativa.

Em 2026, Cissé conquistou espaço entre os profissionais e já soma 17 partidas e um gol pelo Galo. As atuações renderam elogios da torcida, que passou a pedir mais oportunidades para o volante entre os titulares da equipe comandada por Eduardo Domínguez.

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