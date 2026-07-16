Veja quanto Flamengo ganhará por venda de João Gomes

O volante João Gomes deixou o Flamengo em 2023, mas ainda renderá dinheiro aos cofres do clube. Vendido nesta quinta-feira (16/7) do Wolverhampton ao Aston Villa, ambos da Inglaterra, o jogador fará o Fla receber uma bela quantia pela transação.

O jogador de 25 anos, afinal, sairá dos rebaixados do Wolves por 40 milhões de euros (cerca de R$ 234 milhões no câmbio atual). O Rubro-Negro, porém, detém 14% dos direitos econômicos do volante, revelado na Gávea, e receberá 5,6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões).

Como ainda há outros valores que o Aston Villa precisará pagar em caso de metas atingidas, o valor pode subir para o Flamengo. Em 2023, o Rubro-Negro vendeu o promissor jogador ao Wolverhampton por 18,7 milhões de euros (algo próximo a R$ 103 milhões na cotação da época). Assim, o time inglês consegue lucrar mais que o dobro com a venda de João Gomes.

Os Wolves, vale lembrar, caíram de divisão após péssima campanha na Premier League. Foram apenas três vitórias em 38 partidas, terminando a competição 2025/26 na lanterna, com somente 20 pontos e um saldo negativo de 41 – o pior dentre os 20 clubes. Agora, jogará a Championship (Segundona). Já o Aston Villa segue como um dos times mais fortes do país, terminando a Premier em quarto, com 65 pontos, e vaga garantida na Champions League 2026/27.





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