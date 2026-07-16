Brasileirão retorna: veja os jogos e times mais acessados até a pausa para Copa

Após mais de um mês de paralisação por causa da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro será retomado nesta quinta-feira (16). A volta da competição contará com os confrontos entre Botafogo x Santos e Vitória x Vasco. Assim, um levantamento do Flashscore revela quais partidas registraram o maior volume de acessos às páginas dos jogos antes da interrupção do torneio.

Dessa maneira, Flamengo x Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão, foi o que registrou o maior volume de acessos às páginas da partida na plataforma.

O ranking considera o número de acessos às páginas das partidas no Flashscore. Lá, os usuários acompanham estatísticas em tempo real, escalações, lances, desempenho dos jogadores, gráficos, histórico de confrontos e outras informações sobre os jogos. Nove dos dez confrontos que lideram o levantamento envolvem Palmeiras ou Flamengo.

Cada equipe aparece em cinco partidas da lista. Aliás, Santos x Remo é o único duelo do top 10 sem a presença de um dos dois clubes.

Veja abaixo quais são os jogos do Brasileirão com mais acessos às páginas:

1 – Flamengo x Internacional – 9,8 milhões

2 – Palmeiras x Chapecoense – 8,5 milhões

3 – Flamengo x Santos – 7,3 milhões

4 – Palmeiras x Santos – 7,1 milhões

5 – Flamengo x Palmeiras – 7,1 milhões

6 – Remo x Palmeiras – 6,9 milhões

7 – Corinthians x Palmeiras – 6,8 milhões

8 – Vitória x Flamengo – 6,5 milhões

9 – Santos x Remo – 6,5 milhões

10 – Athletico-PR x Flamengo – 6,4 milhões

Para Alexandre Vasconcellos, diretor regional do Flashscore no Brasil, essa métrica oferece uma visão mais completa sobre o comportamento dos torcedores ao longo da competição.

“Os acessos às páginas das partidas oferecem uma perspectiva complementar sobre o interesse dos torcedores. Eles mostram quais jogos geraram maior procura por informações detalhadas, como estatísticas, escalações e desempenho dos jogadores. Isso permite identificar não apenas os jogos que mais chamaram atenção, mas também os clubes que mantiveram esse nível de interesse ao longo da competição”, avaliou.

Se o ranking das partidas revela quais confrontos mais mobilizaram os torcedores, o desempenho dos clubes mostra quais equipes despertaram interesse de forma consistente ao longo do campeonato. Desde o início da Série A até agora, o Palmeiras lidera o ranking de acessos às páginas, com 101,2 milhões de acessos às páginas de seus jogos. Em seguida vem o Flamengo, com 100,6 milhões.

Na sequência aparecem Santos (89,7 milhões), Corinthians (83,2 milhões), Vasco (77,8 milhões), São Paulo (75,4 milhões). Logo depois têm Fluminense (74,7 milhões), Botafogo (73,0 milhões), Remo (72,3 milhões) e Atlético-MG (72,2 milhões).

Confira os clubes com mais acessos às páginas no Brasileirão:

1 – Palmeiras – 101,2 milhões

2 – Flamengo – 100,6 milhões

3 – Santos – 89,7 milhões

4 – Corinthians – 83,2 milhões

5 – Vasco – 77,8 milhões

6 – São Paulo – 75,4 milhões

7 – Fluminense – 74,7 milhões

8 – Botafogo – 73,0 milhões

9 – Remo – 72,3 milhões

10 – Atlético-MG – 72,2 milhões





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