Cruzeiro goleia em jogo-treino antes da volta da temporada

O Cruzeiro iniciou a quinta-feira (16) com uma goleada em seu primeiro jogo-treino da intertemporada. Na Toca da Raposa II, a equipe comandada por Artur Jorge venceu o São Caetano por 9 a 0, em atividade preparatória para a retomada da temporada. O grande destaque da partida foi Matheus Pereira, autor de três gols. Sinisterra e Bruno Rodrigues marcaram duas vezes cada, enquanto Villalba e Kauã Moraes completaram o placar elástico diante da equipe paulista.

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Ataque celeste domina do início ao fim

A Raposa construiu a vantagem ainda no primeiro tempo. Bruno Rodrigues abriu o placar após sobra na área, antes de Sinisterra ampliar em jogada construída pelo lado direito. Em seguida, Matheus Pereira marcou duas vezes, sendo o segundo gol aproveitando o rebote do goleiro.

Na etapa final, a equipe manteve o mesmo pique. Villalba aproveitou uma falha da defesa adversária para ampliar, Bruno Rodrigues voltou a balançar as redes, Sinisterra marcou de cabeça e Matheus Pereira completou seu hat-trick após driblar o goleiro e, posteriormente, aproveitar uma roubada de bola na pressão alta. O desempenho ofensivo, nesse sentido, foi visto como mais um teste importante da comissão técnica antes da volta das competições oficiais.

Cruzeiro terá mais um teste no mesmo dia

A programação do Cruzeiro prevê mais um jogo-treino nesta quinta-feira. No período da tarde, a equipe enfrenta o Ipatinga, dando sequência ao planejamento da comissão técnica para ajustar o elenco antes da retomada do calendário. Já o São Caetano segue sua preparação para a disputa da Copa Paulista. Eliminado nas semifinais da Série A4 do Paulista, o Azulão não disputa uma partida oficial desde abril e estreia na competição estadual na próxima segunda-feira (20).

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