Mirassol x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda com a Copa do Mundo em andamento, o Brasileirão volta a movimentar os gramados. Nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), Mirassol e Grêmio se enfrentam no Estádio Maião, no interior paulista, pela 19ª rodada. O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela e enxergam a retomada do campeonato como uma oportunidade para mudar o rumo da temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Mirassol

A expectativa do torcedor é uma só: mudança. O Mirassol retoma pressionado pelos resultados do primeiro semestre. Antes da paralisação, o Leão perdeu para o Athletico-PR e, por isso, ocupa a penúltima colocação, com apenas 16 pontos. Apesar do momento delicado, uma vitória pode recolocar a equipe na disputa para deixar a zona de rebaixamento, desde que outros resultados também contribuam.

Para o duelo, Rafael Guanaes terá um desfalque na defesa. Willian Machado cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e deve dar lugar a Lucas Oliveira, enquanto o restante da equipe deve estar inalterado para tentar aproveitar o fator casa e iniciar uma reação na competição.

Como chega o Grêmio

Bem como o Mirassol, o Grêmio também volta cercado de pressão após uma campanha irregular antes da pausa. O Tricolor gaúcho venceu apenas uma das últimas cinco partidas disputadas pelo Brasileirão e encerrou esse período com derrota para o Corinthians, resultado que deixou a equipe apenas um ponto acima do Vasco, que está no Z4, aumentando a necessidade de pontuar logo na retomada.

Luís Castro terá o desfalque do atacante Enamorado, suspenso, enquanto Tetê aparece como principal candidato para assumir a vaga no setor ofensivo. No gol, Weverton retorna após servir a Seleção Brasileira na América do Norte. Por outro lado, disputa posição com Gabriel Grando, que teve bom desempenho durante os amistosos da intertemporada.

MIRASSOL x GRÊMIO

19ª Rodada – Campeonato Brasileiro

Data e horário: 17/07/2026 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Vitor, Lucas Oliveira, Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Shaylon. Técnico: Rafael Guanaes.

GRÊMIO: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Villasanti, Nardoni, Gabriel Mec (Monsalve); Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê. Técnico: Luís Castro.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques Fonseca.

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

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