Diniz faz testes no Corinthians antes da volta do Brasileirão

O Corinthians deu sequência, na manhã desta quinta-feira (16/7), à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz promoveu novos testes na equipe e comandou atividades táticas no CT Joaquim Grava, de olho na estreia após a pausa para a Copa do Mundo.

O treinador organizou um treinamento de dez contra dez com foco nos comportamentos ofensivos e defensivos da equipe. Além disso, o elenco realizou um trabalho de posse de bola, dando continuidade aos ajustes para a retomada da temporada.

A comissão técnica, porém, não contou com quatro jovens do elenco principal. Gui Negão, Dieguinho, Gui Amorim e Luiz Gustavo Bahia foram liberados para reforçar o time sub-20 no clássico contra o Palmeiras, disputado nesta quinta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria.

Quem também não participou das atividades foi Memphis Depay. O atacante segue em negociação para renovar seu contrato com o Corinthians. Além disso, continua em período de férias após defender a Holanda na Copa do Mundo.

Enquanto isso, o lateral-esquerdo Hugo e o atacante Vitinho permaneceram em transição física. A dupla iniciou esta etapa da recuperação na última quarta-feira e segue trabalhando no gramado antes de ser reintegrada às atividades com o restante do elenco.

O Corinthians volta a campo exatamente daqui a uma semana. No dia 23 de julho, às 19h30, o Timão recebe o Remo, na Neo Química Arena, pela retomada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time comandado por Fernando Diniz ocupa a décima colocação, com 24 pontos, seis atrás do G-4 e quatro acima da zona de rebaixamento.

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