Kane desabafa nas redes sociais após derrota da Inglaterra: “Difícil de aceitar”

Mais uma vez, o sonho do bicampeonato da Inglaterra ficou pelo caminho. Sem disputar uma final de Copa do Mundo desde que foi campeã em 1966, o English Team novamente caiu na semifinal sofrendo uma virada – assim como foi em 2018. Dessa vez, com requintes de crueldade, sofrendo dois gols em sete minutos na reta final de partida diante da Argentina.
Desse modo, um dos principais jogadores da Inglaterra, Harry Kane desabafou nas redes sociais sobre a frustração de perder a semifinal para a Argentina. O atacante, que não teve uma grande atuação, classificou a derrota de virada para os argentinos como “algo difícil de aceitar”, principalmente pela forma com que o resultado aconteceu.
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“Não há palavras grandes o suficiente agora para superar esse vazio no estômago. Estávamos perto, muito perto de outra final, mas não foi o suficiente. Demos tudo de nós nestas últimas sete semanas e cair por pouco é difícil de aceitar. Eu sei que as expectativas são altas e com razão, temos batido à porta há 8 anos agora, mas novamente falta aquela peça final do quebra-cabeça. Temos que processar isso e encontrar uma maneira de melhorar”, postou Kane no ‘X’.
No words are big enough right now to overcome this empty feeling in the stomach. We were close, really close to another final but it wasn’t enough. We’ve given everything over these last 7 weeks and to fall short is hard to take!
I know the expectations are high and rightly so,… pic.twitter.com/exz5Pe95hb
— Harry Kane (@HKane) July 16, 2026
Por fim, o atacante afirmou que a derrota vai servir para dar ainda mais combustível para a Inglaterra de olho nas próximas competições – como a Eurocopa de 2028, em casa – e mandou um recado para os torcedores ingleses, que foram grandes personagens nesta Copa do Mundo.
“Ir em busca da glória nem sempre significa que você vai conseguir conquistar. Temos quelutar por ela, ser derrubado, levantar e tentar de novo, e é isso que faremos, não há outra maneira senão continuar a acreditar e lutar. Obrigado a cada torcedor que viajou e mostrou o seu apoio nos estádios. Obrigado a cada torcedor que torceu por nós de casa. Como sempre, ganhe ou perca, vamos aprender e tentar de novo”, finalizou.
Agora, a Inglaterra junta os cacos e disputará o terceiro lugar do Mundial com a França. O jogo ocorrerá às 18h (de Brasília) de sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami.
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