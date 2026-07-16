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Trump confirma presença na final da Copa do Mundo de 2026

Trump confirma presença na final da Copa do Mundo de 2026
Trump confirma presença na final da Copa do Mundo de 2026 -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará presente na final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A informação foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Durante entrevista coletiva, Leavitt afirmou que Trump está animado para acompanhar a decisão e classificou o torneio como um sucesso.

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“Estamos ansiosos pela final de domingo, e sei que o presidente também está. A presença dele marcará o encerramento da Copa do Mundo mais assistida, mais segura e mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos”, declarou.

A porta-voz disse ainda que não sabe qual seleção contará com a torcida de Trump, mas brincou ao sugerir que perguntassem diretamente ao presidente. Antes da final, ele também participará, na sexta-feira (17), de uma recepção promovida pela Fifa na Trump Tower, em Nova York.

Além disso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já havia revelado que entregará o troféu ao campeão ao lado de Trump. Por fim, a cena repetirá o que aconteceu em julho de 2025, quando o presidente norte-americano participou da cerimônia de premiação da final do Mundial de Clubes, vencida pelo Chelsea sobre o PSG.

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