Trump confirma presença na final da Copa do Mundo de 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará presente na final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A informação foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Durante entrevista coletiva, Leavitt afirmou que Trump está animado para acompanhar a decisão e classificou o torneio como um sucesso.

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“Estamos ansiosos pela final de domingo, e sei que o presidente também está. A presença dele marcará o encerramento da Copa do Mundo mais assistida, mais segura e mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos”, declarou.

A porta-voz disse ainda que não sabe qual seleção contará com a torcida de Trump, mas brincou ao sugerir que perguntassem diretamente ao presidente. Antes da final, ele também participará, na sexta-feira (17), de uma recepção promovida pela Fifa na Trump Tower, em Nova York.

Além disso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já havia revelado que entregará o troféu ao campeão ao lado de Trump. Por fim, a cena repetirá o que aconteceu em julho de 2025, quando o presidente norte-americano participou da cerimônia de premiação da final do Mundial de Clubes, vencida pelo Chelsea sobre o PSG.

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