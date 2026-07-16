Flamengo x Olímpia (PAR) tem histórico recente impressionante

O Flamengo tem seu último compromisso antes de voltar a jogar pelo Brasileirão nesta sexta-feira (17/7), quando “recebe” o Olímpia (PAR), em Brasília (DF), em amistoso internacional. E o confronto tem um histórico recente pesado, visto que as equipes se enfrentaram em oito oportunidades – quatro edições diferentes da Libertadores – no Século.

As memórias, no entanto, não são das melhores para a equipe brasileira. Na primeira vez que se enfrentaram, por exemplo, na Libertadores de 2002, o Flamengo empatou uma e perdeu outra nas duas partidas contra o Olímpia pelo Grupo 8. Com somente quatro pontos, o Rubro-Negro terminou na lanterna do grupo, sendo eliminado, com o Olímpia avançando com a melhor campanha. Não à toa, a equipe paraguaia conquistou sua terceira (e última até aqui) edição da Glória Eterna no ano em questão.

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Dez anos depois, em 2012, os times voltaram a ficar na mesma chave. Desta vez, porém, os dois lamentaram ao final da fase de grupos. O Flamengo, que seguiu sem vencer os paraguaios, repetindo o empate em casa e a derrota fora, terminou na terceira posição graças a um gol tardio no outro jogo do grupo, quando o Emelec (EQU) derrotou o próprio Olímpia, conseguindo os pontos necessários já nos acréscimos para avançar em segundo e deixar o Fla pelo caminho.

Boa memória chegou em 2021 ao Flamengo

A vez seguinte do confronto entre Flamengo e Olímpia, porém, teve outro final. Já com um elenco estrelado, o Rubro-Negro chegou como favorito para o duelo das quartas de final contra o Decano, goleando por 9 a 2 (!) no agregado. Primeiro, goleada em pleno Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, por 4 a 1. Na volta, outra surra: desta vez por 5 a 1. Endiabrado, Gabigol (hoje no Santos) marcou quatro vezes na soma das duas partidas. Na final, porém, derrota na prorrogação para o Palmeiras por 2 a 1.

E o último confronto traz novamente recordações ruins ao time brasileiro. Afinal, o Olímpia foi corajoso e conseguiu uma impressionante remontada contra o Fla nas oitavas de final da Libertadores 2023. Após vencer por 1 a 0 na ida e ainda abrir o placar na volta, aos 8′, o Rubro-Negro se perdeu no jogo e sofreu a virada para 3 a 1, com três gols de cabeça, dando adeus mais cedo. Caso avançasse, iria enfrentar o Fluminense nas quartas. Assim, o Tricolor se aproveitou do tropeço flamenguista e eliminou o Olímpia com duas vitórias, pavimentando o caminho rumo ao título inédito, conquistado em final contra o Boca Juniors (ARG).

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