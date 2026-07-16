Cotia completa 21 anos e reforça papel na formação de talentos do São Paulo

O Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, completou 21 anos nesta quarta-feira (15/7). Desde a inauguração, em 16 de julho de 2005, o espaço se consolidou como um dos principais celeiros de talentos do futebol brasileiro, formando jogadores que marcaram a história recente do São Paulo e chegaram à Seleção Brasileira e ao futebol europeu.

Ao longo dessas duas décadas, o CFA revelou atletas como Lucas Moura, Casemiro, Oscar, David Neres, Antony, Éder Militão, Gabriel Sara e Beraldo. Todos iniciaram a trajetória no complexo antes de se destacarem no elenco profissional do Tricolor e construírem carreiras de sucesso no cenário nacional e internacional.

Localizado em um terreno de 230 mil metros quadrados, a cerca de 30 quilômetros da capital paulista, o centro abriga atualmente as equipes sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11, conhecidas como “Made in Cotia”. Além do trabalho dentro de campo, o clube mantém uma estrutura voltada à formação integral dos jovens. Eles possuem acompanhamento pedagógico, psicológico, nutricional, médico, odontológico e de assistência social. O São Paulo também possui convênios com escolas da região para garantir a continuidade dos estudos e monitorar o desempenho acadêmico dos atletas.

Contudo, com o passar dos anos, o CFA recebeu investimentos para ampliar sua estrutura. Aliás, em 2011, o local ganhou um estádio com capacidade para 1.500 torcedores, destinado às partidas das categorias de base. No ano seguinte, o clube inaugurou um alojamento com capacidade para até 148 hóspedes, utilizado por atletas e delegações. Por fim, o complexo ainda conta com uma unidade do REFFIS voltada ao atendimento dos jogadores da base.

CT do São Paulo virou referência internacional

Além de servir ao desenvolvimento dos jovens do São Paulo, Cotia também virou referência internacional. Afinal, o centro já recebeu a Seleção Brasileira principal, a Seleção Brasileira Feminina, as equipes nacionais sub-17 e sub-15, além das seleções da Colômbia, Japão, Bolívia e, mais recentemente, da equipe feminina dos Estados Unidos, que utilizou o local durante a preparação para um amistoso contra o Brasil.

Para o presidente do São Paulo, Harry Massis, o aniversário de 21 anos representa o reconhecimento de um projeto que vai além da formação de atletas.

“Ao completar 21 anos, o espaço reforça a importância de um trabalho construído diariamente por muitas pessoas. Cotia é o local onde centenas de jovens atletas vivem durante um período importante de suas vidas, conciliando a formação esportiva com os estudos e o desenvolvimento pessoal”.

Além disso, o dirigente também destacou a evolução da estrutura ao longo dos anos e o impacto do trabalho desenvolvido no centro de formação.

“Neste período, o CFA passou por modernizações, ampliou sua estrutura e também recebeu seleções masculinas e femininas de outros países para a disputa de campeonatos e amistosos, demonstrando a qualidade das instalações. Ao revelar jogadores que chegaram ao elenco profissional, à Seleção Brasileira e ao futebol internacional. Mais do que isso, forma cidadãos. Cotia representa um ambiente de formação que faz parte da história e da identidade do São Paulo”.

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