Dembélé critica companheiros e cobrança gera tensão na França, diz jornal

O sonho da França em de disputar a terceira final de Copa do Mundo consecutiva foi encerrado na última terça-feira (13). Em Dallas, os franceses não conseguiram transformar todo favoritismo em uma boa atuação. Sendo assim, foram superados pela Espanha por 2 a 0, sem oferecer maior resistência para La Roja.

Dois dias depois da derrota para a Espanha, o jornal francês ‘L’Equipe’ publicou sobre uma pequena crise dentro do vestiário dos Le Bleus durante o jogo em Dallas. Segundo a publicação do jornal, Ousmane Dembélé teria sido pivô de um pequeno desconforto dentro do elenco por subir o tom das cobranças no intervalo de jogo.

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De acordo com o L’Equipe, o melhor jogador do mundo da última temporada teria levantado a voz e reclamado bastante da falta de coordenação na pressão da seleção francesa nos jogadores da Espanha durante a partida. Desse modo, Dembélé teria entendido que o sistema de marcação na parte ofensiva estava desorganizado e tentou sugerir mudanças para o segundo tempo. Contudo, a atitude do jogador não teria sido bem recebida por parte dos jogadores.

Ainda segundo o jornal, parte do elenco da França teria se incomodado com as falas de Dembélé. Alguns integrantes teriam concluído que o jogador só ficava irritado quando o mesmo estava em apuros dentro de uma partida. Desse modo, bem recebida ou não, a atitude de Dembélé não surtiu efeito e a França continuou jogando mal, e terminou o jogo sendo derrotada por 2 a 0 pela Espanha.

Sendo assim, com o revés frente ao selecionado espanhol, a França agora terá pela frente a disputa de terceiro lugar. Neste sábado, os franceses enfrentam a Inglaterra, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 18h (de Brasília). Quem vencer, fica com a “medalha de bronze” desta Copa.

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