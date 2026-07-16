Em alta, Rodrigo Nestor busca transformar boa fase em sequência entre os titulares do Bahia

Rodrigo Nestor inicia a retomada do calendário do futebol brasileiro em busca de uma sequência inédita entre os titulares do Bahia. Afinal, o Esquadrão recebe a Chapecoense nesta sexta-feira (17), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. Desde que chegou ao clube, em janeiro de 2025, o camisa 11 ainda não conseguiu iniciar mais de dois jogos consecutivos como titular. Entretanto, as boas atuações na intertemporada aumentaram suas chances de ganhar espaço na equipe de Rogério Ceni.

Em 2025, Nestor disputou 48 partidas, sendo titular em 24. Dessa forma, sua única sequência de dois jogos entre os 11 iniciais do treinador aconteceu nas finais da Copa do Nordeste, quando marcou um gol e deu duas assistências, ajudando o Bahia a conquistar o título. Mesmo alternando entre o banco e a equipe principal, terminou a temporada com oito gols e seis assistências, liderando os meio-campistas do elenco em participações diretas em gols.

Nestor fez dois gols contra time uruguaio

Neste ano, o jogador soma 22 jogos, oito como titular, e foi eleito o melhor meia do Campeonato Baiano, competição em que conquistou mais um título pelo clube. Antes da pausa para a Copa do Mundo, atuou os 90 minutos no triunfo por 2 a 1 sobre o Botafogo e deixou boa impressão. Na intertemporada, marcou dois gols contra o Montevideo City Torque e voltou a ser titular no amistoso diante do Fluminense.

“A parada foi muito boa para a gente trabalhar, corrigir algumas coisas e evoluir como equipe. Esse é um grupo de muita qualidade, e no futebol devemos estar sempre preparados para quando a oportunidade aparecer. Temos de voltar bem no Brasileiro, e nada melhor para isso do que jogarmos com o apoio do nosso torcedor”, afirmou o meia de 25 anos.

Atual sexto colocado do Brasileirão, com 26 pontos, o Bahia recebe a lanterna Chapecoense. A vitória fará a equipe reduzir a diferença para o Bragantino, que tem um jogo a mais, soma 29 pontos e abre o G5.

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