Flamengo x Olímpia (PAR): onde assistir, escalações e arbitragem

Está chegando a hora, torcedor! Nesta sexta-feira (17/7), o Flamengo, enfim, volta a campo em solo brasileiro. Será quando encara o Olímpia (PAR), em amistoso internacional no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), a partir das 20h (de Brasília). O duelo, aliás, marca a quarta e última partida do Fla nesta intertemporada visando o segundo semestre do futebol brasileiro.

Antes, a equipe de Leonardo Jardim realizara três partidas em Portugal, vencendo o Lausanne (SUI) e o Benfica (POR) e empatando com o River Plate (ARG). Já o Olímpia, vivo pelo título da Sul-Americana, fará seu primeiro jogo preparatório antes da parte final da temporada. Vejamos, então, como chegam os rivais.

LEIA MAIS: Flamengo x Olímpia (PAR) tem histórico recente impressionante

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega reforçado para seu último duelo antes do retorno do Brasileirão. Após atuar nos amistoso em Portugal recheado de desfalques por conta da Copa do Mundo (nove convocados), Leonardo Jardim contará com a volta de pelo menos dois deles. O lateral-direito Guillermo Varela e o volante Nicolás De la Cruz são os jogadores em questão. Plata, do Equador, pode constar entre os relacionados. Os outros seis, no entanto, seguem fora de ação.

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas sentiu problemas físicos durante a intertemporada e, por isso, não atuou diante do Benfica, em vitória por 2 a 1, dando espaço a Johnny Góes, de 19 anos. Já Léo Ortiz, que chegou a viajar para Portugal, mas não foi a campo, pode regressar ao menos aos relacionados.

Como chega o Olímpia

Após vencer o Torneo Apertura, o Olímpia, por sua vez, visa o restante da Sul-Americana e o início do Clausura, torneio de segundo semestre do Campeonato Paraguaio. Por lá, a equipe estreia no dia 26 de julho, em casa, em clássico contra o Libertad. Já na Sula, a equipe do técnico Pablo Sánchez surge nas oitavas de final após liderar o Grupo G, com 13 pontos.

Como avançou como líder da chave, não precisará passar pelo playoff contra algum terceiro colocado da Libertadores. Coincidentemente, porém, pode encarar o arquirrival do Flamengo, o Vasco, nas oitavas, já que o Cruz-Maltino (que ficou no grupo do Olímpia) encara o Independiente de Medellín (COL) nesta fase anterior. Para o jogo contra o Flamengo, Sánchez poderá promover a estreia de Tim Payne, jogador que representou a Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026, contribuindo com uma assistência. Outro reforço, aliás, é o argentino Braian Romero, atacante veterano ex-Athletico e Internacional de 35 anos.

Flamengo x Olímpia (PAR)

Amistoso Internacional

Data e horário: sexta-feira, 17/7/2026, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela), João Victor (Léo Ortiz), Vitão e Ayrton Lucas (Johnny Góes); Pulgar e Jorginho; Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

OLÍMPIA: Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Mateo Gamarra, Vera e Alan Rodriguez (Tim Payne); Alfaro, Cardozo, Franco, Hugo Quintana e Delmas; Adrian Alcaraz (Braian Romero). Técnico: Pablo Sánchez.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: Flamengo TV (YouTube)





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.