Presidente da Argentina não irá à final da Copa do Mundo por superstição

O presidente da Argentina não irá aos Estados Unidos para acompanhar a final contra a Espanha, no próximo domingo (19). Enquanto Trump confirmou presença nesta quinta-feira (16), Javier Milei decidiu não viajar para acompanhar a decisão. De acordo com ele, a ausência é motivada por superstição.

“De jeito nenhum. Tenho assistido a todos os jogos em Olivos desde o primeiro dia. É uma superstição. Vejo as partidas no cinema da residência oficial ao lado da minha irmã”, explicou.

A postura segue a tradição adotada por outros presidentes argentinos, como Alberto Fernández e Cristina Kirchner, que também optaram por não acompanhar presencialmente as finais das Copas de 2014 e 2022.

Mesmo sem viajar aos Estados Unidos, Milei afirmou que a Casa Rosada estará disponível para receber a seleção caso a Argentina conquiste o título. De acordo com o presidente, os jogadores poderão utilizar a sacada do palácio presidencial para saudar os torcedores, mas garantiu que não haverá participação de políticos na celebração.

“Não haverá nenhuma figura política tentando ofuscar ou se apropriar da conquista dos jogadores”, afirmou.





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