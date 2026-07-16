Corinthians: Garro brinca com Lingard após vitória da Argentina sobre a Inglaterra

A vitória de virada da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1, na última quarta-feira (15), rendeu piada até no Corinthians. Afinal, Rodrigo Garro publicou em suas redes sociais uma brincadeira com Jesse Lingard durante o treino do Timão nesta quinta. No Instagram, o meia argentino festejou a classificação de sua seleção à decisão da Copa do Mundo com a foto do companheiro inglês na academia do CT.

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Na postagem, Garro aproveitou para tirar um sarro, colocando a bandeira da Argentina e a canção “La cuarta estrella”, que tem sido entoada nos estádios do Mundial em jogos da Argentina.

Aliás, na última terça, o Corinthians divulgou um vídeo em que Lingard dizia acreditar na vitória da Inglaterra por 3 a 0, na semifinal da Copa do Mundo. Entretanto, o resultado foi bem diferente.

Além da brincadeira sofrida pelos ingleses, Lingard teve um dia movimentado no CT Joaquim Grava. Afinal, Hope Lingard, sua filha de sete anos que está no Brasil em visita ao jogador, aproveitou para treinar com o time feminino do Timão.

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