Lamine Yamal é poupado de treino da Espanha; atacante é visto com proteção na coxa

Classificada para disputar a sua segunda final de Copa do Mundo, a Espanha segue sua preperação para o duelo do próximo domingo (19). No Metlife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, os espanhóis enfrentam a Argentina, às 16h (de Brasília), e a grande expectativa para a partida é o confronto entre dois craques geracionais – Lionel Messi de um lado, Lamine Yamal do outro.

E a notícia desta quinta-feira, inclusive, é sobre a condição física de Lamine Yamal. O craque da Espanha, que chegou na Copa do Mundo após se recuperar de uma lesão que quase o tirou da competição, foi poupado do treinamento desta quinta, no CT do New York Red Bulls. Enquanto todo o elenco fez uma atividade com bola, Yamal cuidou do desgaste muscular e fez ativações para a parte física.

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Lamine Yamal, inclusive, apareceu no gramado com uma proteção na coxa esquerda, o que gerou uma apreensão sobre uma possível lesão. Contudo, de acordo com a imprensa espanhola, a bandagem elástica foi apenas uma precaução. Yamal se lesionou justamente na coxa esquerda, ainda pelo Barcelona, antes da Copa. Inclusive, o mesmo local também foi atingido por um chute de Lucas Digne, da França, na jogada que originou o pênalti para a Espanha na semifinal.

Pedro Porro, autor do gol que sacramentou a classificação da Espanha para a grande final da Copa do Mundo, também não participou da atividade com os outros jogadores. Assim como Yamal, Porro também foi poupado por desgaste muscular. O lateral participou de seis dos sete jogos da Espanha na Copa do Mundo até aqui.

Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, a Federação Espanhola de Futebol confirmou que nenhum dos jogadores convocados por Luis de la Fuente está lesionado. Sendo assim, o treinador terá todo elenco à sua disposição para a decisão do próximo domingo, diante da Argentina, no Metlife Stadium.

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