Com dois de Felipe Teresa, Palmeiras vence o Corinthians e avança no Brasileiro Sub-20

O Palmeiras voltou a vencer o Corinthians, dessa vez por 3 a 1, e se garantiu na semifinal do Brasileirão Sub-20. Nesta quinta-feira (16), o Verdão saiu atrás, mas mostrou a força do seu time e virou o placar na Arena Barueri. Felipe Teresa (2) e Heittor marcaram os gols da vitória, com Luizinho descontando. O adversário, agora, será o Bragantino, que eliminou o Athletico-PR.

Os dois rivais fizeram um clássico de muita intensidade na Arena Barueri. Com a vantagem na mão após vencer a ida por 1 a 0, o Verdão teve mais a posse de bola e assustou logo no início de jogo em finalizações de Heittor e Felipe Teresa. Do outro lado, Dieguinho respondeu com perigo.

Precisando do resultado, o Timão saiu em velocidade. Pires recebeu pela esquerda e cruzou de Trivela para Luizinho cabecear e abrir o placar. Gui Amorim e Gui Negão tiveram a chance de ampliar o marcador, mas não concluíram com precisão. O Palmeiras também assusto o goleiro Matheus.

Contudo, o Verdão tinha Felipe Teresa. Aos 38 minutos, em contragolpe, o atacante recebeu no ataque, driblou Pires e encobriu o goleiro para fazer um golaço e deixar tudo igual. O artilheiro ainda queria mais na primeira etapa. Ele recebeu de Yago Melo e mandou no canto para virar o placar: 2 a 1.

Palmeiras mata o confronto na segunda etapa

O Corinthians precisava da virada para levar o jogo, ao menos, para os pênaltis. No entanto, não encontrava espaços na bem postada defesa do Palmeiras. Aos poucos, a equipe da casa foi ganhando terreno e chegou ao terceiro gol aos 21 minutos do segundo tempo. Em cruzamento de Luis Saboia, Heittor ampliou para o Verdão.

O terceiro gol matou de vez as chances do time do Parque São Jorge, que não teve forças para reagir. Do outro lado, o Verdão passou a controlar o jogo, tocando a bola e atacando só na boa quando encontrava alguma brecha na defesa adversária. Classificação alviverde na Arena Barueri

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