Botafogo renova com volante que chamou a atenção de Franclim Carvalho

Após confirmar a renovação com o atacante Lucas Emanuel, de 17 anos, o Botafogo renovou o contrato de mais uma de suas joias. Desta vez, nesta quinta-feira (16/7), o Glorioso anunciou a extensão do vínculo do volante Victor Hugo, de 16 anos, e que está entre os relacionados para o jogo contra o Santos. Agora, o promissor jogador ficará até maio de 2030 no Botafogo.

Durante a intertemporada do clube na pausa para a Copa do Mundo, aliás, Victor Hugo foi um dos convocados pelo técnico Franclim Carvalho para compor os treinos. Ele, então, demonstrou toda a honra e felicidade após assinar o novo vínculo com o clube carioca.

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“Muito honrado em poder seguir me desenvolvendo no Botafogo. Sou muito grato de vestir a Gloriosa Camisa e seguirei honrando ela com muita dedicação, empenho e humildade. Essa conquista é resultado de muito trabalho, não apenas meu, mas dos meus companheiros, treinadores e da minha família. Agradeço a Deus e todos que estiveram ao meu lado nessa trajetória”, disse o volante ao site oficial do Mais Tradicional.

Victor Hugo chegou ao Botafogo em 2024, com apenas 15 anos, sendo titular e peça fundamental no título carioca sub-17. Não à toa, chamou a atenção da Seleção Brasileira da categoria, atuando, assim, nos amistosos de preparação para a Copa do Mundo Sub-17. Nesta temporada, somando Brasileirão, Copa do Brasil. Carioca e Recopa Carioca da categoria, tem 16 jogos, com um gol.

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