Crias da base marcam, e Palmeiras vence jogo-treino contra a Inter de Limeira

Após empatar em 1 a 1 com o União São João pela manhã, o Palmeiras fez o seu segundo jogo-treino desta quinta-feira (16) e venceu a Inter de Limeira por 2 a 0, na Academia de Futebol. Destaque para os gols de Luighi e Riquelme, joias das divisões de base do Verdão.

O técnico Abel Ferreira mandou a campo o seguinte time para o jogo-treino: Kaique, Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Erick Belé, Ramón Sosa e Riquelme. Assim, no primeiro tempo de 45 minutos, as melhores chances saíram dos pés de Marlon Freitas e Piquerez. Aos 20, o volante recebeu de Mauricio e finalizou da entrada da área, para boa defesa do goleiro adversário. Em seguida, o lateral uruguaio chutou forte, mas a bola foi para fora.

Na segunda etapa, o treinador colocou em campo Marcelo Lomba, Benedetti, Miguel e Luighi. Após as mudanças, o Palmeiras chegou à vitória. O primeiro gols saiu aos 25 minutos, com Luighi, que bateu rasteiro após passe de Marlon Freitas. Logo depois, o jovem atacante tocou para Riquelme marcar.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando visita o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada da competição.

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