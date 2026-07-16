Cruzeiro massacra o Ipatinga em mais um jogo-treino

O Cruzeiro passou o trator em mais um jogo-treino realizado nesta quinta-feira (16). Na Toca da Raposa II, a equipe goleou o Ipatinga por 8 a 1, com destaque para Kaio Jorge e Kaique Kenji, que fizeram três gols cada. Lucas Silva e Rayan Lelis completaram o marcador. Anteriormente, pela manhã, o Cabuloso já tinha massacrado o São Caetano por 9 a 0, em outro teste visando à sequência da temporada.

Assim como na primeira atividade, Artur Jorge realizou alterações na escalação para avaliar vários jogadores do plantel. Preservado do duelo da manhã, Kaio Jorge começou como titular diante do Ipatinga. Os jovens Kaique Kenji e Rayan Lelis também ganharam chance e participaram do duelo.

A comissão técnica optou pela realização dos jogos-treinos com o intuito de preparar o time para as competições oficiais. Dessa maneira, os jogadores puderam manter o ritmo de jogo. Além disso, Artur Jorge pôde fazer ajustes táticos e observar jogadores das categorias da base.

Pela manha, o Cruzeiro goleou o São Caetano por 9 a 0. Matheus Pereira (3), Sinisterra (2), Bruno Rodrigues (2), Kauã Moraes e Villalba marcaram os gols do triunfo celeste no jogo-treino.

Agora, o Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), quando visita o Internacional, no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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