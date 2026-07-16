Vasco tem sondagens, mas opta por manter Marino

Mesmo sem engrenar desde que chegou, em janeiro de 2026, o ponta Marino Hinestroza deve seguir no Vasco. Contratado junto ao Atlético Nacional (COL), o jogador de 24 anos tem 18 partidas na temporada, mas ainda não participou ativamente de gol, gerando dúvidas na torcida vascaína. Ainda assim, o Cruz-Maltino recusou sondagens recentes pelo promissor atleta.

O empresário de Marino, afinal, repassou o interesse de diversos clubes do exterior durante a pausa para a Copa do Mundo. Segundo o “ge”, em publicação nesta quinta-feira (16/7), porém, o Vasco recusou todas. Isso porque o Gigante da Colina ainda confia no potencial do colombiano.

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Marino ainda pode embalar

A diretoria vascaína, aliás, crê que Hinestroza precisa de sequência para poder embalar. Nestes 18 jogos realizados, somente cinco foram como titular. Assim, somou somente 583 minutos com a Cruz de Malta. Sua melhor atuação foi no empate em 2 a 2 com o Paysandu, que classificou o Vasco às oitavas de final da Copa do Brasil, em meados de maio.

Os dois treinadores do time no ano, Fernando Diniz e Renato Gaúcho, não conseguiram contribuir com o desenvolvimento de Marino. No entendimento da diretoria do Vasco, o ponta não se encaixou na metodologia de Diniz, enquanto declarações públicas de Renato tampouco ajudaram no quesito. Portaluppi, afinal, disse que jogadores colombianos “cometem muitos erros”, quando perguntado sobre atletas desta nacionalidade. O Vasco, afinal, conta com outros três colombianos: o zagueiro Carlos Cuesta, o meia Johan Rojas e o ponta Andrés Gómez. Com Marino no banco, o Cruz-Maltino volta a campo nesta quinta, quando enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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