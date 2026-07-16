CBF vai testar impedimento semiautomático em Atlético x Bahia

A CBF tenta deixar o impedimento semiautomático “redondo” para os jogos do segundo semestre do futebol brasileiro. Diante disso, a Arena MRV passará por teste no jogo entre Atlético-MG e Bahia, na terça-feira, às 19h30, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O teste será de forma 100% offline e sem comunicação com a arbitragem de campo, enviando as imagens diretamente para sua central de análise no Rio de Janeiro. Esses testes visam preparar o sistema para uma possível implementação a partir das quartas de final da Copa do Brasil, embora ainda não exista uma data definida para sua estreia oficial no Brasileirão.

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A Arena MRV recebeu os equipamentos do impedimento semiautomático em março. O sistema utiliza câmeras de alta velocidade, adaptadas com smartphones, para captar todos os movimentos de jogadores e da bola.

Ao todo, a CBF já realizou testes em oito jogos e também intensificou a preparação da arbitragem. Recentemente, 17 árbitros do quadro profissional participaram de um período de imersão em Madri. Apenas Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel ficaram fora da atividade porque estavam envolvidos na Copa do Mundo.

Além disso, cerca de 60 árbitros participam nesta semana de treinamentos na Granja Comary. A programação segue até sexta-feira (17/7) e faz parte da preparação da entidade para a futura implementação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro.

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