Saliba, da França, jogou a Copa do Mundo com uma fratura nas costas

Um dos principais zagueiros do futebol mundial, William Saliba viveu momentos de dor nos seus minutos finais na Copa do Mundo de 2026. Na última terça (14), Saliba foi titular na semifinal diante da Espanha, mas foi substituído aos 30 minutos por conta de dores nas costas. Contudo, nesta quinta, a imprensa francesa fez uma revelação que gerou enormes questionamentos.

O Jogada10 já havia informado que Saliba convivia com dores nas costas há alguns meses e que o zagueiro deve passar por uma cirurgia nas próximas semanas. Entretanto, nesta quinta, o portal ‘RMC Sport’ publicou que Saliba disputou a Copa do Mundo de 2026 com uma fratura nas costas. A fratura foi sofrida pelo defensor antes do Mundial, em uma partida da Premier League, em um jogo do Arsenal – clube que Saliba defende.

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“Não aguento mais, minhas costas estão destruídas”, desabafou Saliba na saída do gramado ao seu companheiro de zaga, Dayot Upamecano.

Ainda de acordo com a imprensa francesa, Saliba tem passado por uma bateria de exames por parte do departamento médico da seleção francesa. Ainda não há um prazo para um retorno do zagueiro aos gramados. Contudo, sabe-se que a lesão requer um cuidado e um tempo de recuperação considerável, o que deve fazer Saliba perder os primeiros jogos do Arsenal no início desta próxima temporada.

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