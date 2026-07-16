Tão perto, tão longe: Inglaterra evolui, mas acumula traumas no fim; veja lista

O jejum de títulos da Inglaterra vai passar de 60 anos e deixará marcas. Com a eliminação para a Argentina nas semifinais, na quarta-feira, a seleção acumula mais um trauma nos últimos minutos. Entre Copa do Mundo e Eurocopa, já são quatro vezes em que Harry Kane e companhia bateram na trave, desde 2018.

Antes de tudo, é notória a evolução dos ingleses. Afinal, no Mundial de 2014, no Brasil, o English Team não passou nem da fase de grupos. Hoje, já entra como uma das favoritos e pratica um futebol até melhor que os adversários. Nesta edição, aliás, o título parecia mais perto do que nunca.

Relembre quando a Inglaterra ficou no “quase”

2018 – virada para a Croácia

Sob o comando de Gareth Southgate, os ingleses mostraram um time sólido e tudo indicava que avançariam à final da Copa depois de 52 anos. Trippier abriu o placar e a Inglaterra ficou à frente do placar por mais de 60 minutos. Então, sofreu o empate e, na prrorrogação, sentiu o gosto amargo da virada.

2021 – final escapa nos pênaltis

Novamente, os ingleses saíram na frente, desta vez contra a Itália – e na final da Euro. Mas levaram o empate e viram os rivais serem melhores nos pênaltis. Foi o primeiro vice em cinco décadas.

2024 – gol nos acréscimos

Mais uma Eurocopa em que a Inglaterra brilha e vai à decisão. A Espanha saiu na frente, Cole Palmer empatou a 15 minutos do fim, só que Oyarzábal resolveu a parada as 41 do segundo tempo: 2 a 1 e mais um quase.

2026 – mais uma virada inacreditável

Com Thomas Tuchel no banco de reservas, o time evolui, vê Bellingham e Kane brilharem e mostra melhor desempenho contra a Argentina na semifinal. Mas, apesar de abrir o placar com Gordon, recua demais e leva virada nos minutos finais.

Agora, resta a decisão do terceiro lugar, contra a França, no sábado, como um prêmio de consolação.

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