Clubes da Arábia e dos EUA sondam Pulgar e cogitam pagar multa ao Flamengo

A diretoria do Flamengo já deixou claro não ter o interesse de negociar nenhum jogador titular nesta janela de transferências. No entanto, uma situação em especial causa preocupação. Afinal, clubes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos entraram em contato com o staff do chileno Erick Pulgar dispostos a pagar o valor da multa rescisória, que neste mês de julho caiu para apenas 4 milhões de dólares (R$ 20,3 milhões no câmbio atual). Ele tem contrato até dezembro de 2027.

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Aliás, os clubes interessados não procuraram o Flamengo, pois não precisam negociar com o clube. Ou seja, basta algum informar que pagará a rescisão. Recentemente, o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, falou sobre o baixo valor da multa do volante. Contudo, minimizou a questão, garantindo que Pulgar, de 32 anos, está feliz e diz não se preocupar com uma possível saída nesta janela de transferências.

“Depende do que é baixa para você. Depende se 5 ou 6 milhões de euros é pouco dinheiro para um jogador de 32 ou 33 anos e da visão que você tem. Agora, estamos atentos a isso, já conversamos com o jogador, o jogador está contente aqui. Não tememos perdê-lo”, afirmou o dirigente português, em entrevista à “ESPN”.

Staff de Pulgar confirma procura de clubes estrangeiros

Por outro lado, o staff de Pulgar não escondeu o desejo de valorização e confirmou o interesse de clubes dos EUA e da Arábia Saudita. Inclusive, revelou que um deles já fechou salários e luvas com o chileno.

“Eu respeito muito a posição do diretor e não vou entrar no mérito das declarações dele. Cada um tem o direito de se manifestar da forma que entende. O que posso dizer é que o jogador tem contrato, mas também precisa ser valorizado. Existem três clubes da Arábia Saudita, sendo que um já tem as condições de salários e luvas acertados, e dos Estados Unidos que já demonstraram interesse e estão avançando nas conversas. Agora, vamos aguardar os próximos passos. Se surgir uma proposta que atenda às condições previstas em contrato, com o pagamento da multa rescisória, o caminho natural é a transferência”, garantiu uma pessoa próxima ao camisa 5 ao “ge”.

No Flamengo desde 2022, Pulgar soma 162 jogos pelo clube, com cinco gols e nove assistências. No total, conquistou nove títulos: Carioca de 2024, 2025 e 2026; Libertadores de 2022 e 2025; Copa do Brasil de 2022 e 2024; Supercopa do Brasil de 2025 e Brasileiro de 2025.

Em março do ano passado, o volante renovou contrato até dezembro de 2027 com o Rubro-Negro. Na ocasião, recebeu valorização salarial, mas ainda aquém de companheiros de posição que não são titulares.

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