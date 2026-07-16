Vitor Eudes se reapresenta ao Fluminense após internação

Depois do susto, o goleiro Vitor Eudes está de volta ao Fluminense. O arqueiro enfrentou um quadro de meningoencefalite, que os médicos diagnosticaram no fim de junho, e precisou de três semanas de internação para se recuperar. Ele se reapresentou na última quarta-feira, quando iniciou, de forma gradativa, o trabalho de recondicionamento físico.

Na maioria dos casos semelhantes, esse tipo de infecção decorre de agentes virais comuns no cotidiano, como os vírus da dengue, da zika ou da própria influenza. Os sintomas gerais da meningoencefalite viral, portanto, englobam febre alta, mal-estar generalizado e fortes dores musculares pelo corpo.

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Nos amistosos recentes, o Fluminense relacionou Marcelo Pitaluga, terceiro goleiro, que chegou a entrar em campo contra o Nova Iguaçu. Além dele, Gustavo Félix , do sub-20, também entrou na relação de jogadores para o jogo contra o Bahia.

Vitor Eudes no Fluminense

Contratado pelo Fluminense em dezembro de 2022, Vitor Eudes foi revelado originalmente nas categorias de base do Cruzeiro e acumula também uma experiência no futebol europeu, onde defendeu as cores do Marítimo, de Portugal. No elenco comandado pela atual comissão técnica, ele, aliás, exerce o papel de reserva imediato do veterano Fábio.

O jovem goleiro, aliás, soma 13 partidas oficiais disputadas com a camisa do clube carioca, sendo que dois desses jogos aconteceram na atual temporada de 2026. Atualmente, ele possui um vínculo contratual válido com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2027. Com o seu afastamento temporário da intertemporada, os goleiros da base devem ganhar mais espaço nos treinos do time principal.

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