Guardiola destaca peso da Seleção e confessa: “Amaria ter treinado Neymar”

O técnico Pep Guardiola não escondeu seu desejo de ter treinado Neymar na carreira. O treinador, que está sem clube desde que deixou o Manchester City em junho deste ano, admitiu que gostaria de ter trabalhado com o camisa 10 e relembrou a fase em que o atacante brilhou pelo Barcelona.

“Eu sempre amaria como técnico ter treinado Neymar. Não é arrependimento, não pôde acontecer. Mas acho que a graça, sua beleza nos movimentos em seu auge, acho que no Barcelona, com Luis Suárez, Messi e ele, com Luis Enrique, infelizmente enfrentei eles com o Bayern de Munique, e eles eram imparáveis”, revelou ao OKX.

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Além disso, Guardiola falou ainda sobre o que ouvia de atletas brasileiros, sobre a pressão de vestir a camisa amarela:

“Treinei muitos jogadores brasileiros. E eles me contavam: quando você está na Seleção Brasileira, você não consegue imaginar como é. O sentimento de pressão da história que eles têm por trás, você tem que ir bem”, relatou, brincando sobre como o Brasil reagiu ao empate contra Marrocos na fase de grupos.

“Eles empataram com uma grande seleção, que é o Marrocos, mas vá ver no Brasil, TV, podcasts, rádios, o que eles falam da Seleção. Eles têm que ser exilados em uma ilha, em outro planeta, não sei”.

Elogios a Ancelotti

O experiente técnico também fez questão de elogiar Carlo Ancelotti, mas afirmou que não sabe como será o futuro do italiano na Seleção Brasileira.

“O Brasil é um pouco uma incógnita, se Carlo (Ancelotti) conseguirá ajustar sua mentalidade para esse tipo de torneio, esse mata-mata. Carlo é muito, muito, muito bom, sabe? E o Brasil é sempre uma seleção que você precisa considerar”, destacou.

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