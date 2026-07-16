Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 é leiloada por valor milionário

A camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 foi vendida nesta quinta-feira (16) em um leilão da Sotheby’s, em Nova York, por US$ 4,9 milhões (cerca de R$ 27 milhões). O valor transformou a peça no item mais valioso já comercializado relacionado à carreira do Rei do Futebol.
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O uniforme azul, com o tradicional número 10 nas costas, era o grande destaque do leilão dedicado a itens históricos do futebol. A expectativa inicial era de que a camisa alcançasse cerca de US$ 6 milhões, mas o lance vencedor ficou um pouco abaixo dessa projeção.
Foi com esse uniforme que Pelé, então com apenas 17 anos, brilhou na vitória do Brasil por 5 a 2 sobre a Suécia, na decisão da Copa de 1958. Na ocasião, marcou dois gols e ajudou a Seleção Brasileira a conquistar seu primeiro título mundial, iniciando a trajetória que levaria o país a cinco conquistas e faria dele o único jogador tricampeão do mundo.
Camisa virou presente para Dida
Após a conquista, Pelé presenteou a camisa ao amigo e companheiro de Seleção Brasileira, Dida. A peça permaneceu com a família do ex-jogador durante décadas, até ir para um museu e, posteriormente, leiloada pela primeira vez em 2004. Porém, nunca revelaram o valor daquela negociação.
Agora, após dez lances de cinco compradores diferentes, a camisa pertence a um comprador anônimo e passou a ocupar o posto de segunda camisa de futebol mais cara já vendida em um leilão.
Por fim, o recorde continua pertencendo à camisa usada por Diego Maradona nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, contra a Inglaterra. O uniforme utilizado pelo argentino no histórico jogo dos gols da “Mão de Deus” e do “Gol do Século” foi vendido por US$ 9,3 milhões.
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