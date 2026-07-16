Fifa vai entregar anel comemorativo para campeões da Copa

A Fifa vai fazer uma ação inédita com os campeões da Copa do Mundo. Os vencedores da final do próximo domingo (19) irão receber anéis comemorativos exclusivos para marcar o título. Ao todo, serão 30 peças entregues para a seleção campeã, seguindo uma tradição dos esportes dos Estados Unidos.

Entretanto, ao contrário das ligas norte-americanas, os anéis não serão exclusivos para os campeões. Afinal, 1996 modelos serão comercializados para os torcedores ao redor do mundo. A entidade ainda não divulgou o valor do item. Ao todo, serão feitas 2026 peças para marcar o Mundial deste ano.

Um lado do anel exibirá a taça da Copa do Mundo, enquanto o outro será personalizado com as cores da seleção campeã. Cada peça será confeccionada sob medida e contará com um certificado de autenticidade. Após a final, o capitão e o técnico da equipe vencedora receberão 30 anéis provisórios para marcar a conquista. Todavia, a Fifa entregará as peças oficiais em uma data posterior.

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