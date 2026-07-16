Olise mira transferência para o Real Madrid e agita bastidores do Bayern

O atacante Michael Olise pode estar com os dias contados no Bayern de Munique. De acordo com informações publicadas pelo jornal “L’Equipe”, da França, nesta quinta-feira (16), o jogador manifestou o desejo de vestir a camisa do Real Madrid. O atleta de 24 anos, inclusive, já iniciou uma busca ativa por informações de bastidores sobre a rotina e o funcionamento do clube espanhol com companheiros que atuam na seleção francesa. O atacante tem vínculo com a equipe alemã até o meio de 2029.

O jovem ponta chegou ao futebol alemão em julho de 2024, após se destacar pelo Crystal Palace, da Inglaterra, onde jogou por três temporadas consecutivas. Na ocasião, a diretoria do Bayern de Munique desembolsou cerca de 45 milhões de libras (aproximadamente R$ 315 milhões na cotação da época) para garantir a contratação do francês no mercado.

Promessa de Florentino Pérez e interesse de mercado

O interesse de Olise em se transferir para o futebol espanhol não acontece por acaso. Em junho, antes de garantir a sua reeleição na presidência do Real Madrid, o mandatário Florentino Pérez movimentou os bastidores da imprensa ao citar que tinha um “nome dos sonhos” para reforçar o setor ofensivo da equipe galáctica, mantendo o mistério sobre a identidade do jogador.

Embora o presidente do clube merengue tenha tentado despistar os jornalistas negando publicamente que o alvo seria Michael Olise, a imprensa europeia confirmou as tratativas ocultas. Por fim, o jornalista especializado no mercado de transferências Fabrizio Romano e o tradicional diário espanhol “As” apontaram que o atacante do Bayern de Munique seria o principal foco de investimento da diretoria madridista após a consolidação da vitória política de Florentino.

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