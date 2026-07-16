Juventus anuncia reforço após jogador desistir de renovar com rival italiano

A Juventus confirmou nesta quinta-feira (16) a contratação do lateral-direito Zeki Çelik para a temporada 2026/27. O defensor turco, de 29 anos, chega sem custos após o fim de seu contrato com a Roma e assinou vínculo válido por três temporadas com o clube de Turim, que disputará a Liga Europa na próxima campanha.

LEIA MAIS: Espanha x Argentina: a primeira final de Copa entre colonizador e país colonizado

Çelik atuava no futebol italiano desde 2022, quando deixou o Lille para defender a Roma. Durante quatro temporadas, acumulou experiência na Serie A e agora seguirá sua carreira em um dos principais rivais da equipe da capital.

A transferência chamou atenção porque a permanência do jogador na Roma era considerada praticamente certa. Segundo a imprensa italiana, as partes negociavam uma renovação havia semanas e o clube já acreditava que o acordo estava fechado.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, a Roma chegou a organizar o retorno de Çelik à Itália após a participação da Turquia na Copa do Mundo de 2026 e aguardava apenas a assinatura do novo contrato antes do início da pré-temporada. A documentação, inclusive, já estava pronta, mas o lateral optou por não concluir o acordo e aceitou a proposta da Juventus.

Pedido do treinador

A contratação atende a um pedido do técnico Luciano Spalletti, que buscava um jogador experiente para reforçar a lateral direita. O treinador já havia demonstrado interesse em Çelik durante a última janela de transferências, mas a negociação não avançou naquele momento.

Além dos salários previstos em contrato, a Juventus desembolsará cerca de 1 milhão de euros em comissões pela operação. Çelik é o segundo reforço confirmado pelo clube para a nova temporada. Antes dele, a equipe acertou a chegada do atacante italiano Jeff Ekhator, de 19 anos, contratado junto ao Genoa por 16 milhões de euros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.