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Juventus anuncia reforço após jogador desistir de renovar com rival italiano

Juventus anuncia reforço após jogador desistir de renovar com rival italiano
Juventus anuncia reforço após jogador desistir de renovar com rival italiano -

A Juventus confirmou nesta quinta-feira (16) a contratação do lateral-direito Zeki Çelik para a temporada 2026/27. O defensor turco, de 29 anos, chega sem custos após o fim de seu contrato com a Roma e assinou vínculo válido por três temporadas com o clube de Turim, que disputará a Liga Europa na próxima campanha.

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Çelik atuava no futebol italiano desde 2022, quando deixou o Lille para defender a Roma. Durante quatro temporadas, acumulou experiência na Serie A e agora seguirá sua carreira em um dos principais rivais da equipe da capital.

A transferência chamou atenção porque a permanência do jogador na Roma era considerada praticamente certa. Segundo a imprensa italiana, as partes negociavam uma renovação havia semanas e o clube já acreditava que o acordo estava fechado.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, a Roma chegou a organizar o retorno de Çelik à Itália após a participação da Turquia na Copa do Mundo de 2026 e aguardava apenas a assinatura do novo contrato antes do início da pré-temporada. A documentação, inclusive, já estava pronta, mas o lateral optou por não concluir o acordo e aceitou a proposta da Juventus.

Pedido do treinador

A contratação atende a um pedido do técnico Luciano Spalletti, que buscava um jogador experiente para reforçar a lateral direita. O treinador já havia demonstrado interesse em Çelik durante a última janela de transferências, mas a negociação não avançou naquele momento.

Além dos salários previstos em contrato, a Juventus desembolsará cerca de 1 milhão de euros em comissões pela operação. Çelik é o segundo reforço confirmado pelo clube para a nova temporada. Antes dele, a equipe acertou a chegada do atacante italiano Jeff Ekhator, de 19 anos, contratado junto ao Genoa por 16 milhões de euros.

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