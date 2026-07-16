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Governo das Ilhas Malvinas pede para Fifa punir Argentina por faixa

Governo das Ilhas Malvinas pede para Fifa punir Argentina por faixa
Governo das Ilhas Malvinas pede para Fifa punir Argentina por faixa -

O governo das Ilhas Malvinas pediu à Fifa que puna a Argentina pela exibição de uma faixa com a frase “As Malvinas são argentinas” após a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra, em Atlanta. A entidade, aliás, já abriu investigação sobre o episódio da última quarta-feira (15/7) e pode atender ao pedido. No entanto, ainda está sob análise.

Autoridades locais disseram que a comemoração dos jogadores argentinos com a bandeira foi uma provocação desnecessária. Além disso, pediram que a Fifa aplique seu próprio código de conduta. Em email enviado à Fifa, o governo afirmou estar “decepcionado, embora infelizmente não surpreso” com o episódio.

O governo local ainda declarou que “não é novidade para ninguém que os habitantes das ilhas foram vítimas de uma invasão agressiva em 1982, que deixou muitos traumatizados”.

Por outro lado, o governo das ilhas também disse que não quer política misturada ao esporte. Ainda pediu que o arquipélago não vire tema recorrente em confrontos entre Inglaterra e Argentina. Em Londres, o secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Peter Kyle, também cobrou apuração e classificou o ato como inadequado.

A disputa pelas Ilhas Malvinas permanece como um dos temas mais sensíveis da relação entre Argentina e Reino Unido. Em 1982, os dois países travaram uma guerra pelo controle do arquipélago, encerrada com a vitória britânica. Apesar disso, Buenos Aires continua reivindicando a soberania das ilhas, enquanto Londres sustenta que o território é britânico e cita o desejo manifestado pela maioria dos habitantes de continuar sob administração do Reino Unido.

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