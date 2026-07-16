Governo das Ilhas Malvinas pede para Fifa punir Argentina por faixa

O governo das Ilhas Malvinas pediu à Fifa que puna a Argentina pela exibição de uma faixa com a frase “As Malvinas são argentinas” após a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra, em Atlanta. A entidade, aliás, já abriu investigação sobre o episódio da última quarta-feira (15/7) e pode atender ao pedido. No entanto, ainda está sob análise.

Autoridades locais disseram que a comemoração dos jogadores argentinos com a bandeira foi uma provocação desnecessária. Além disso, pediram que a Fifa aplique seu próprio código de conduta. Em email enviado à Fifa, o governo afirmou estar “decepcionado, embora infelizmente não surpreso” com o episódio.

O governo local ainda declarou que “não é novidade para ninguém que os habitantes das ilhas foram vítimas de uma invasão agressiva em 1982, que deixou muitos traumatizados”.

Por outro lado, o governo das ilhas também disse que não quer política misturada ao esporte. Ainda pediu que o arquipélago não vire tema recorrente em confrontos entre Inglaterra e Argentina. Em Londres, o secretário de Negócios e Comércio do Reino Unido, Peter Kyle, também cobrou apuração e classificou o ato como inadequado.

A disputa pelas Ilhas Malvinas permanece como um dos temas mais sensíveis da relação entre Argentina e Reino Unido. Em 1982, os dois países travaram uma guerra pelo controle do arquipélago, encerrada com a vitória britânica. Apesar disso, Buenos Aires continua reivindicando a soberania das ilhas, enquanto Londres sustenta que o território é britânico e cita o desejo manifestado pela maioria dos habitantes de continuar sob administração do Reino Unido.

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