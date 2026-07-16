Vasco vacila, perde para o Vitória e segue afundado no Z4 do Brasileiro

Embora as duas equipes tenham apresentado um futebol de baixíssimo nível técnico, o Vitória superou o Vasco por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (16). O duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Além disso, o confronto marcou a estreia oficial do técnico Pedro Emanuel no comando do clube carioca. Ele não conseguiu evitar a derrota de seus novos comandados.

Nesse contexto, Renato Kayzer anotou o gol do triunfo baiano após aproveitar uma falha coletiva dos defensores vascaínos Robert Renan e Barros. Em decorrência desse placar desfavorável, o Cruzmaltino permanece estagnado na zona de rebaixamento com apenas 20 pontos na tabela de classificação.

Por outro lado, o Vitória celebrou o resultado positivo, uma vez que o time atingiu a marca de 25 pontos e assumiu, temporariamente, a nona colocação da competição nacional.

Nada animador

A pausa da Copa do Mundo alimentou a forte ansiedade do torcedor pelo retorno dos clubes aos gramados. No entanto, quem compareceu ao Barradão para assistir ao duelo entre Vasco e Vitória precisou de enorme esforço para extrair qualquer aspecto positivo da etapa inicial.

Isso porque as duas equipes protagonizaram um futebol extremamente pobre do ponto de vista técnico.

Ademais, os atletas erraram passes curtos de forma consecutiva e transformaram o confronto em um embate excessivamente truncado. Como consequência dessa falta de criatividade, os times priorizaram a imposição física em detrimento da bola trabalhada.

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Apesar desse cenário desfavorável, os donos da casa ainda construíram a principal oportunidade de gol do primeiro tempo. Naquela oportunidade, Erick dominou a bola livre de marcação quase na pequena área, porém finalizou muito mal e mandou a bola por cima da meta adversária.

Vasco vacila e Vitória aproveita

Durante a segunda etapa, os dois times até ensaiaram uma postura mais agressiva e buscaram o ataque com maior frequência. Contudo, as reais oportunidades de gol continuavam escassas devido ao forte encaixe defensivo de ambos os lados. De fato, um erro crasso da retaguarda do Vasco entregou a vantagem ao adversário.

A jogada decisiva começou quando Robert Renan realizou um passe curto para Barros. Na sequência, Tarzia pressionou a saída de jogo, desarmou o oponente na entrada da grande área e recuperou a posse de bola. Imediatamente após o desarme, a bola sobrou limpa para Renato Kayzer abrir o placar.

VITÓRIA 1 X 0 VASCO

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Local: Barradão, Salvador (BA)

Data e hora: 16/7/2026, às 19h30 (de Brasília)

Gols: Renato Kayzer, 25’/2ºT (1-0)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez, 32’/2ºT), Cacá, Luan Cândido e Ramón; Baralhas, Martínez e Zé Vítor (Pochettino, 38’/1ºT); Tarzia (Fabri, 32’/2ºT), Erick (Marinho, 32’/2ºT)e Renê (Renato Kayzer, 17’/2ºT)). Técnico: Jair Ventura

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê, 32’/2ºT)e Rojas (Gómez, 14’/2ºT); Adson (Marino, 27’/2ºT), Nuno Moreira (David, 32’/2ºT) e Spinelli (Brenner, 14’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (PR)

Cartão Amarelo: Nenhum

Cartão Vermelho: Nenhum

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