CBF acelera bastidores e projeta liga única para o Brasileirão de 2027

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu um passo importante para a unificação política do futebol do país. A entidade convocou oficialmente os clubes das Séries A e B do Brasileirão para dar início a uma série de reuniões presenciais a partir de agosto. A pauta principal dos encontros envolve a criação da Liga do Futebol do Brasil, uma espécie de liga única. Além, é claro, da formulação dos regulamentos das duas divisões para a temporada de 2027.

O primeiro encontro oficial acontecerá no dia 10 de agosto e terá como foco central os critérios de arbitragem. Na oportunidade, os clubes debaterão junto à entidade se as novas regras recomendadas pela International Football Association Board (IFAB) serão aplicadas no Brasileirão.

Novas regras e a polêmica “Lei Vini Jr.” em pauta

A princípio, a comissão de arbitragem pretende compartilhar a experiência adquirida na Copa do Mundo e discutir a viabilidade de aplicar as novidades no Brasileirão de forma imediata. Entre as atualizações da Regra 12 da IFAB (que trata de faltas e conduta antidesportiva), está a chamada “Lei Vini Jr.”.

A medida prevê que um atleta, suplente ou jogador substituído seja expulso de campo caso cubra a boca para se comunicar com um rival de maneira considerada provocativa, depreciativa ou inflamatória pela equipe de arbitragem. Em suma, convém ressaltar que a Conmebol e a Uefa já se posicionaram publicamente descartando a utilização desta regra em suas respectivas competições.

Atualmente, o cenário político do Brasileirão se encontra fragmentado em dois blocos comerciais dominantes: a Libra e a Liga Forte União (LFU). Desse modo, o ofício enviado pela CBF busca acelerar o debate técnico. Sem dúvida, o objetivo é que o estatuto da futura liga única possa ser inaugurado e registrado formalmente antes do encerramento desta temporada.

Veja o comunicado da CBF aos clubes:

Dando continuidade ao processo de diálogo iniciado na reunião institucional de abril de 2026, no Rio de Janeiro, que abriu o debate sobre a criação da Liga do Futebol do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol convoca V.Sas. para o ciclo de reuniões destinado à construção coletiva e à deliberação do novo Regulamento das Séries A e B, com vistas à temporada 2027.

Naquela ocasião, identificaram-se as áreas estruturantes a aprimorar no futebol brasileiro — entre elas o calendário, o tempo de jogo, os estádios, a transmissão, a situação financeira dos clubes e a governança do regulamento. O aprimoramento do Regulamento integra, assim, o conjunto de bases que fortalecem a competição e preparam o terreno para um eventual modelo de liga única, cuja consolidação, conforme reiterado pela CBF, pressupõe a participação ativa dos clubes e a construção prévia de fundamentos sólidos.

As reuniões destinam-se à discussão técnica e institucional dos temas relacionados ao Regulamento Específico da Competição da temporada 2027, constituindo etapa do processo de sua elaboração.

Calendário proposto de reuniões:

10 de agosto de 2026: Arbitragem e regras de jogo

14 de setembro de 2026: Organização geral da competição

13 de outubro de 2026: Licenciamento de clubes e infraestrutura dos estádios

9 de novembro de 2026: Operação e realização das partidas

7 de dezembro de 2026: Governança corporativa, fiscalização e integridade esportiva

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