Botafogo marca no fim e vence Santos no retorno do Brasileirão

O Botafogo teve que suar bastante, mas conseguiu uma vitória no retorno do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (16), o Glorioso venceu o Santos por 2 a 1, no Nilton Santos. Os donos da casa saíram na frente com o jovem Lucas Emanuel, no primeiro tempo. Depois do intervalo, Barreal deixou tudo igual, mas Kadir garantiu a vitória alvinegra no último lance.
Com o resultado, o clube carioca consegue se afastar das últimas posições da tabela, subindo para a nona colocação, com 25 pontos. Por outro lado, o Peixe segue na 16ª colocação, com 21 pontos.
Agora, o Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira (22), contra o Vitória, dentro de casa, em jogo atrasado da quarta rodada. Já o Santos entra em campo um dia antes, para encarar o Universidad Central da Venezuela, pelos playoffs da Sul-Americana.
Jovem promessa abre o marcador para o Botafogo
A partida começou equilibrada, com o Santos tendo a primeira oportunidade. Barreal recebeu do lado esquerdo da área e finalizou para a defesa de Léo Linck. Os donos da casa responderam com Higuinho, que obrigou Gabriel Brazão a trabalhar em arremate de fora da área. Entretanto, os visitantes estavam melhor na partida. Na melhor chance, Miguelito recebeu na área, mas parou na defesa do goleiro, que contou com a trave para evitar o gol santista.
Por outro lado, o Botafogo também aparecia no ataque. Kauan Toledo recebeu na área e não chutou bem, mandando para fora. Entretanto, na pressão no campo de ataque, o Glorioso saiu na frente. Luan Peres deu passe para Lucas Veríssimo, mas Kauan se antecipou e deixou a bola com Lucas Emanuel. O jovem atacante não hesitou e deu uma cavadinha por cima de Brazão. Inicialmente, a arbitragem havia marcado impedimento, mas o Var revisou e validou o gol.
Santos consegue o empate, mas Glorioso vence no final
No começo do segundo tempo, o Santos partiu para cima em busca do empate. Na primeira oportunidade, Barreal chutou cruzado, Léo Linck fez a defesa e Thaciano, sozinho, mandou para fora. Depois, o atacante recebeu na área após jogada ensaiada, mas acabou sendo atrapalhado por Justino. O Botafogo tentou responder com Medina, que parou em defesa de Gabriel Brazão. Só que os visitantes seguiam em cima. Barreal recebeu na área, chutou, a bola desviou em Justino e quase entrou. Na cobrança de escanteio, Léo Linck se chocou com seu próprio defensor e a bola sobrou para o argentino, que finalizou para o gol vazio.
Na sequência, os donos da casa voltaram a ficar mais no ataque e tiveram uma boa chance de marcar o segundo. Após saída errada do Santos, a bola ficou com Medina, que dominou e, na cara do gol, mandou para fora. Com espaços, o Peixe voltou a levar perigo ao gol de Léo Linck. Após cruzamento na área, Rony subiu sozinho e cabeceou para a defesa do goleiro. Na sequência, Justino cabeceou errado depois de cobrança de falta e quase marcou contra, acertando a trave.
Novamente, o Botafogo aproveitou uma falha da defesa e quase marcou. Luan Peres vacilou na entrada da área e a bola ficou com Lucas Villalba, que chutou para defesa de Brazão. Entretanto, o Santos ficou próximo de virar o jogo na reta final. Nadson recebeu pela direita, finalizou, a bola desviou na defesa e passou por cima do gol. Na sequência, Gabriel Bontempo aproveitou sobra da cobrança de escanteio e chutou para defesa de Léo Linck. No rebote, Luan Peres cabeceou e o goleiro defendeu no reflexo. Em um terceiro momento, Gabriel Menino ficou com a sobra e explodiu a trave.
Porém, no último lance, o Botafogo ficou com a vitória. O panamenho recebeu lançamento no ataque, Gabriel Brazão tentou fazer o corte e a bola explodiu em Luan Peres. O atacante quase se atrapalhou, mas ganhou a frente do zagueiro e tocou para o gol vazio, garantindo a vitória alvinegra.
BOTAFOGO 2 x 1 SANTOS
19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 16/07/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Lucas Emanuel, 40’/1ºT (1 x 0); Barreal, 11’/2ºT (1-1); Kadir, 49’/2ºT (2-1)
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte, 40’/2ºT), Justino, Nahuel Ferraresi e Alex Telles (Marçal, 40’/2ºT); Cristian Medina, Huguinho, Medina e Matheus Martins (Santi Rodríguez, 18’/2ºT); Kauan Toledo (Kadir, 31’/2ºT), Lucas Emanuel (Edenílson, 31’/2ºT) e Lucas Villalba. Técnico: Franclim Carvalho.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino, 25’/2ºT), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique (Oliva, 8’/2ºT) e Rollheiser (Gabriel Bontempo, 25’/2ºT); Miguelito (Nadson, 18’/2ºT), Thaciano (Rony, 18’/2ºT) e Barreal. Técnico: Cuca
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Cartões Amarelos: Huguinho, Matheus Martins, Ferraresi e Kadir (BOT); Thaciano (SAN)
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