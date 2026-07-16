Gustavo Henrique deixa campo lesionado e preocupa o Santos

O Santos ganhou uma preocupação logo no primeiro jogo do retorno do Brasileirão. Logo no começo do segundo tempo, o volante Gustavo Henrique sentiu uma lesão muscular e deixou a partida contra o Botafogo. O jogador deu lugar a Christian Oliva para a sequência do jogo.

O lance aconteceu aos seis minutos da segunda etapa. O Botafogo aproveitou uma cobrança de escanteio para puxar um contra-ataque. No retorno para a defesa, Gustavo Henrique sentiu uma fisgada no músculo posterior da coxa direita e caiu no gramado.

A saída do jogador gera muita preocupação logo no retorno do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Peixe ainda está próximo da zona de rebaixamento e não conseguiu bom resultado na volta aos jogos, sendo derrotado por 2 a 1. O jogador deve passar por exames nesta sexta-feira (17) para ver qual é o grau da sua lesão.

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