Vini Jr e Virginia recuam de viagem a Ibiza por receio de ataques virtuais

O atacante Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca mudaram os planos de férias e desistiram de viajar para Ibiza, na Espanha. O casal, que reatou o relacionamento recentemente, tinha um embarque programado para o dia 23 de julho, mas recuou da decisão. O motivo da mudança de rota envolve o receio do atacante em receber novas críticas e cobranças nas redes sociais por conta de viagens a lazer logo após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa.

Antes da mudança de planos, os dois aproveitaram um período de descanso a bordo de um iate de luxo ancorado na Sardenha, na Itália. Com o cancelamento do destino espanhol, o planejamento agora prevê o retorno do casal ao Brasil já na próxima segunda-feira (20), onde devem permanecer juntos até o dia 24 de julho.

Reconciliação discreta entre Vini Jr e Virginia

Embora tentem manter a rotina pessoal longe dos holofotes desde que reataram, os indícios da reconciliação se tornaram públicos nas últimas semanas. A influenciadora chegou a deixar escapar a presença do atleta ao fundo de alguns vídeos publicados em suas redes sociais durante a viagem pela Europa.

Além disso, durante a comemoração do aniversário de Vini Jr, no último dia 12 de julho, uma foto de Virginia no colo do jogador em uma embarcação vazou na internet. O registro havia sido compartilhado originalmente de forma privada no status do WhatsApp da influenciadora, confirmando o clima de romance entre os dois no período pós-Copa.

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