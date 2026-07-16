Kadir celebra “gol lutado” pelo Botafogo: “Buscando há muito tempo”

Kadir decidiu e garantiu a vitória do Botafogo aos 49 minutos do segundo tempo sobre o Santos nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, na volta do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. O panamenho destacou a luta do time para conquistar mais três pontos e ganhar um respiro em clima turbulento fora de campo.
“Muito feliz por essa vitória, por essa noite maravilhosa no Nilton Santos. Estava buscando há muito tempo esse gol, que não saía, mas isso faz parte do futebol. Graças Deus saiu hoje o gol e a vitória. Agora é seguir trabalhando para o próximo jogo para sair com a vitória também”, disse Kadir ao “Premiere”.
“Foi um gol lutado, o Botafogo é um time que não deixa cair, que vai correr até o jogo acabar. Foi lutado, mas saiu o gol”, completou o panamenho, que de forma inexplicável não foi para a Copa do Mundo.
O Botafogo, portanto, subiu para a nona posição no Brasileirão, com 25 pontos, abrindo cinco para a zona de rebaixamento e reduzindo para quatro pontos a diferença para o G5. O próximo jogo do Alvinegro será contra o Vitória, quinta, 23, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.