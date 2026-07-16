Veríssimo cobra mais eficiência do Santos para aproveitar boas atuações: “Precisamos matar o jogo”

O Santos não teve um bom recomeço no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (16), o Peixe visitou o Botafogo no Rio de Janeiro, ia conseguindo o empate, mas sofreu um gol da derrota nos minutos finais. Com isso, o Alvinegro Praiano segue próximo da zona de rebaixamento, com 21 pontos, na 16ª colocação.

Na visão do zagueiro Lucas Veríssimo, a equipe teve uma boa atuação fora de casa. Porém, não conseguiu aproveitar as chances que teve quando o placar ainda estava zerado e também as possibilidades de virar o jogo no segundo tempo. Além disso, o defensor cobrou que o time precisa evoluir para os próximos jogos.

“A gente teve oportunidade para sair na frente, de matar o jogo e não fizemos. Mais uma vez jogamos bem, criamos oportunidades, defendemos bem quando precisou, mas precisamos matar o jogo. Agora é caprichar nos próximos jogos, temos a Sul-Americana. Mas temos que evoluir e melhorar”, pontuou em entrevista após a partida.

Todavia, o Veríssimo afirmou que a defesa teve alguns erros que contribuíram com o resultado. Entretanto, voltou a enfatizar a boa atuação que o Santos teve e as chances disperdiçadas que a equipe não conseguiu aproveitar ao longo da partida.

“A gente jogou muito bem hoje, fizemos uma grande partida. Tivemos alguns erros individuais nossos, defensivos, que a gente tem que melhorar, tem que corrigir. Mas como falei, a gente teve chances para poder sair na frente, tivemos chances para fazer o 2 a 1 e ficar na frente, porém a bola não entrou. Isso é futebol. Agora é trabalhar, corrigir os nossos erros, para melhorar e evoluir”, ressaltou.

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