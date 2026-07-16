Veja como Pedro Emanuel avaliou o Vasco em sua estreia no comando técnico

A estreia do técnico Pedro Emanuel no comando do Vasco não trouxe o resultado esperado pela torcida, mas o comandante português extraiu pontos positivos da atuação de seus comandados após apenas três dias de trabalho. Na noite desta quinta-feira (16), o Cruz-Maltino sofreu um revés diante do Vitória, em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Em decorrência desse resultado negativo, a equipe carioca permanece estagnada na zona de rebaixamento da competição nacional. Apesar do cenário desfavorável na tabela, o novo treinador demonstrou bastante otimismo na entrevista coletiva, sobretudo por causa da postura e da dedicação que os atletas apresentaram em campo.

“Momento pior da temporada. O que nos alimenta é que o campeonato é competitivo e obrigado. Uma ou duas vitórias nos levam para outro lugares. Sabemos que o Vasco é um gigante e isso para nós é uma responsabilidade. Temos que saber viver com a pressão, isso faz parte do futebol. Acredito que com o tempo vamos conseguir superar com trabalho e rigor. Demonstramos em muitos momentos isso. Os jogadores compraram a ideia de plano de jogo”, comentou.

Dificuldades contra o Vitória

Logo em seguida, o comandante lusitano admitiu que o time carioca detém capacidade para render um futebol superior. Contudo, ele ponderou que o adversário baiano impôs grandes dificuldades no confronto, especialmente porque o rival ostenta uma excelente fase quando atua em seus próprios domínios.

“Faltou inspiração, mas as condições do gramado não estavam ideal. A gente procura confiança ainda. Quando perde uma ou duas bolas, quando tomam decisões ruins, a confiança se abate Foi o jogo que esperávamos que seria. O Vitória é muito forte dentro de casa. Um time muito rápido com seus atacantes. Nos comportamos bem. O jogo foi equilibrado. Tivemos chance de gol. Quando a confiança surgir, os jogadores que podem ser decisivos, no último passe e no último terço podem dar frutos”, analisou.

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Por causa do novo tropeço no campeonato, o Vasco estaciona na penúltima colocação da tabela com 20 pontos ganhos. Agora, o elenco vira a chave e foca as suas atenções na Copa Sul-Americana, pois viaja até Medellín, na Colômbia, onde enfrenta o Independiente na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília).

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