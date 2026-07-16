Atacante do Vasco reage após retorno com derrota no Campeonato Brasileiro

O técnico acionou o atacante David no segundo tempo da partida contra o Vitória, válida pela rodada de estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Todavia, a alteração tática não evitou o revés em Salvador, e o jogador lamentou as chances claras que o setor ofensivo do Vasco desperdiçou durante o confronto.

Consequentemente, o atleta ressaltou que o elenco já previa as dificuldades que o adversário imporia no Barradão. Apesar disso, ele garantiu que o clube carioca reuniu condições suficientes para buscar um placar mais favorável em solo baiano.

“É uma equipe forte dentro de casa. Tivemos chances e não concluímos muito bem. Tomamos um gol e fica difícil correr atrás do marcador. O professor tentou deixar o time mais móvel. Tentamos e não conseguimos. Ele chegou agora estava acertando o time”, comentou.

Além disso, o atacante enfatizou que o grupo ainda assimila a filosofia de trabalho da nova comissão técnica. Desse modo, ele projeta que a evolução natural do futebol da equipe ocorrerá de forma gradual ao longo das próximas semanas, conforme o elenco se habituar ao novo estilo de jogo.

“Estamos pegando a ideia dele agora. Não tem o que reclamar. É fazer o que ele pede e tentar melhorar”, disse.

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Caminho do Vasco

Por causa desse tropeço, o Vasco permanece na zona de rebaixamento e mantém os mesmos 20 pontos na tabela de classificação do torneio nacional. Agora, no entanto, o grupo vira a chave rapidamente e foca todas as suas atenções na Copa Sul-Americana.

Nesse cenário internacional, a delegação cruz-maltina viajará até Medellín, na Colômbia, onde enfrentará o Independiente na próxima quarta-feira (22), às 19h (horário de Brasília).

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