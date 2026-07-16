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Jogada10

Atacante do Vasco reage após retorno com derrota no Campeonato Brasileiro

Atacante do Vasco reage após retorno com derrota no Campeonato Brasileiro
Atacante do Vasco reage após retorno com derrota no Campeonato Brasileiro -

O técnico acionou o atacante David no segundo tempo da partida contra o Vitória, válida pela rodada de estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Todavia, a alteração tática não evitou o revés em Salvador, e o jogador lamentou as chances claras que o setor ofensivo do Vasco desperdiçou durante o confronto.

Consequentemente, o atleta ressaltou que o elenco já previa as dificuldades que o adversário imporia no Barradão. Apesar disso, ele garantiu que o clube carioca reuniu condições suficientes para buscar um placar mais favorável em solo baiano.

“É uma equipe forte dentro de casa. Tivemos chances e não concluímos muito bem. Tomamos um gol e fica difícil correr atrás do marcador. O professor tentou deixar o time mais móvel. Tentamos e não conseguimos. Ele chegou agora estava acertando o time”, comentou.

Além disso, o atacante enfatizou que o grupo ainda assimila a filosofia de trabalho da nova comissão técnica. Desse modo, ele projeta que a evolução natural do futebol da equipe ocorrerá de forma gradual ao longo das próximas semanas, conforme o elenco se habituar ao novo estilo de jogo.

“Estamos pegando a ideia dele agora. Não tem o que reclamar. É fazer o que ele pede e tentar melhorar”, disse.

LEIA MAIS: Veja como Pedro Emanuel avaliou o Vasco em sua estreia no comando técnico

Caminho do Vasco

Por causa desse tropeço, o Vasco permanece na zona de rebaixamento e mantém os mesmos 20 pontos na tabela de classificação do torneio nacional. Agora, no entanto, o grupo vira a chave rapidamente e foca todas as suas atenções na Copa Sul-Americana.

Nesse cenário internacional, a delegação cruz-maltina viajará até Medellín, na Colômbia, onde enfrentará o Independiente na próxima quarta-feira (22), às 19h (horário de Brasília).

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