Cuca lamenta falha no final e afirma que Santos teve boa atuação contra o Botafogo: “Bom jogo”

O Santos voltou da pausa para a Copa do Mundo com uma derrota no Campeonato Brasileiro. Afinal, na noite desta quinta-feira (16), o Peixe perdeu para o Botafogo com um gol no último lance de jogo. Inclusive, o resultado deixa o Alvinegro Praiano na 16ª colocação, ainda próximo da zona de rebaixamento.

Na visão do técnico Cuca, a equipe conseguiu ter uma boa atuação e dominar a partida em boa parte do jogo. Entretanto, não conseguiu aproveitar as suas oportunidades, recordando as bolas na trave que o ataque acertou e os detalhes que faltaram para ficar com a vitória.

“Se a gente for analisar a partida no geral, o Santos fez um grande jogo. Teve domínio em grande parte da partida, mais finalizações, mais posse, três bolas na trave. Não bastasse ainda essas bolas na trave, outros gols perdidos, falhamos no último lance da partida. Ficamos tristes, aborrecidos pelo resultado. E a gente, como comandante, não pode se afundar na derrota. É tirar lição e benefícios futuros”, afirmou.

A derrota do Santos aconteceu no último lance, em uma jogada em que Gabriel Brazão tentou fazer o corte e acabou deixando a bola nos pés de Kadir. Contudo, Cuca evitou transferir a responsabilidade para o goleiro e ressaltou que a equipe precisa tirar lições para o futuro com o resultado.

“O Brazão foi sair fora da área e eu incentivo a fazer isso. Errou e a bola acabou se oferecendo ao jogador do Botafogo. Deixa a gente triste e aborrecido pelo resultado, mas não podemos nos afundar em cima de uma derrota. Temos de tirar lições para o futuro. Esse menino mesmo que errou hoje vai ser importante para nós. Temos que levantar a guarda deles para terça-feira estarem inteiros e fazerem um bom jogo”, destacou.

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