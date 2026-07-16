Franclim aponta perda de controle do Botafogo no 2° tempo, mas elogia jovens

O Botafogo venceu o Santos, com a marca da juventude nos dois gols da equipe carioca, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sentido, o técnico Franclim Carvalho elogiou a participação dos jovens Lucas Emanuel e Kadir nos gols. No entanto, ao mesmo tempo, o português apontou que o time perdeu o controle no segundo tempo e deu campo para o Peixe ter oportunidades de virar o placar.

“Como já aconteceu no outro jogo, já ganhamos no final e já perdemos no final. Perdemos o controle do jogo no segundo tempo, contra a minha vontade, obviamente. Nós criámos muitas chances, o adversário também teve chances. Em sequências de bola parada, que é um momento do jogo, mas teve”, disse antes de complementar.

“Mas recordo-me que tivemos chances para fazer o segundo gol. Medina tem aquela chance, depois temos a do Kauan, do Kadir… O mais importante hoje era ganhar depois do trabalho que fizemos nestas últimas semanas. Era importante começar este segundo semestre com uma vitória. Gostei da entrega e da intensidade dos jogadores, da disponibilidade, que foi total, e acho que isso fez diferença na parte final. O reflexo disso é o segundo gol do Kadir”, destacou.

LEIA MAIS: Kadir celebra “gol lutado” pelo Botafogo: “Buscando há muito tempo”

Elogios a jovens, mas pé no freio

Os gols da vitória foram dos jovens atacantes Lucas Emanuel, de 17 anos, e Kadir, de 18. Franclim enalteceu não só a dupla, como também os vários garotos que atuaram na partida. Além disso, se mostrou otimista pelo que vem observando da base alvinegra:

“Em relação aos garotos da base, eu venho dizendo que a nossa linha orientadora, do clube, diretoria e da comissão, nós temos que olhar em frente e estamos a ver uma luz a brilhar. Uma estrela a brilhar que vem de encontro a nós com coisas boas. E se os atletas têm qualidade, tenham eles 17, 18, 20 ou 37, eu tenho que os meter”, destacou.

Especificamente sobre Lucas Emanuel, o treinador avaliou que o jovem não fez uma boa partida, mas foi importante na vitória.

“Se você me perguntar se ele fez um bom jogo, que me agradou, eu digo que não. Se você me perguntar se eu fiquei satisfeito com o gol, eu digo que sim. Não é qualquer atacante que faria o gol que ele fez”, comentou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.