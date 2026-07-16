Ayrton Lucas deve ser novidade em escalação do Flamengo contra o Olimpia

O Flamengo finalizou na tarde desta quinta-feira (16) a preparação tática para encarar o Olimpia, do Paraguai, nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto amistoso diante dos paraguaios representa o último teste de intertemporada da equipe carioca antes de retomar os compromissos oficiais do segundo semestre.

A delegação rubro-negra tem viagem agendada para a capital federal apenas na manhã de sexta-feira, momento em que a comissão técnica divulgará a lista definitiva de relacionados. Os defensores Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro se reapresentaram no Ninho do Urubu após servirem o Brasil na Copa. Contudo, serão poupados para aprimorar a parte física focando no jogo contra a Chapecoense, na próxima semana.

Retornos da Copa e lista de desfalques

A princípio, o grupo de atletas que disputaram a Copa, a tendência indica que apenas os uruguaios Varela e De la Cruz viajem com a delegação para Brasília. Por outro lado, o atacante Gonzalo Plata ainda realiza trabalhos internos e não treinou com bola no gramado. Desse modo, é um desfalque confirmado ao lado dos meias Lucas Paquetá e Arrascaeta, que seguem sob os cuidados do departamento médico. Carrascal, por sua vez, segue em período de férias regulamentares pós-Copa.

O sistema defensivo de Leonardo Jardim também não poderá contar com Léo Ortiz. O zagueiro sofreu uma lesão na reta final do primeiro semestre e, embora tenha viajado com o grupo para os treinamentos em Portugal, continua cumprindo o cronograma de transição física. A grande novidade na lateral esquerda será a presença de Ayrton Lucas, recuperado de um incômodo muscular que o tirou do amistoso contra o Benfica.

Provável time titular e retrospecto do Flamengo

Por fim, com base nos últimos esboços táticos desenhados pela comissão técnica, o Flamengo deve iniciar o amistoso internacional com a seguinte formação:

Rossi; Emerson Royal (Varela), João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Lino; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Antes de retornar ao território nacional para este último compromisso em Brasília, o clube realizou uma excursão preparatória pela região do Algarve, em Portugal. Durante a intertemporada europeia, o Flamengo acumulou um empate em 2 a 2 com o River Plate e vitórias por 2 a 0 sobre o Lausanne e por 2 a 1 diante do Benfica.

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