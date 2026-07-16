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Torcida do Vasco poupa novo técnico após estreia com derrota no comando

Torcida do Vasco poupa novo técnico após estreia com derrota no comando
Torcida do Vasco poupa novo técnico após estreia com derrota no comando -

O Vitória superou o Vasco por 1 a 0 no Barradão e, consequentemente, decretou o revés na estreia do técnico Pedro Emanuel no comando do Cruzmaltino. Graças ao gol decisivo de Renato Kayzer, o novo comandante vascaíno somou mais um revés ao seu histórico profissional.

Logo após o apito final, a torcida cruzmaltina fez questão de enviar um recado direto ao profissional. No entanto, o teor das mensagens tenha tomado um rumo inesperado.

Todavia, os torcedores pouparam o recém-chegado treinador de críticas diretas nas redes sociais durante a repercussão do confronto. Em vez de focar no trabalho do estreante, a torcida preferiu destacar que o elenco ainda apresenta graves problemas coletivos.

Além disso, os internautas responsabilizaram diretamente o volante Barros pela falha individual que originou o gol do adversário. Diante desse cenário, a web concentrou os protestos na estrutura do time e em erros pontuais de atletas, em vez de queimar o novo técnico logo no primeiro desafio.

Veja a repercussão

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