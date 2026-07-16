Torcida do Vasco poupa novo técnico após estreia com derrota no comando

O Vitória superou o Vasco por 1 a 0 no Barradão e, consequentemente, decretou o revés na estreia do técnico Pedro Emanuel no comando do Cruzmaltino. Graças ao gol decisivo de Renato Kayzer, o novo comandante vascaíno somou mais um revés ao seu histórico profissional.

Logo após o apito final, a torcida cruzmaltina fez questão de enviar um recado direto ao profissional. No entanto, o teor das mensagens tenha tomado um rumo inesperado.

Todavia, os torcedores pouparam o recém-chegado treinador de críticas diretas nas redes sociais durante a repercussão do confronto. Em vez de focar no trabalho do estreante, a torcida preferiu destacar que o elenco ainda apresenta graves problemas coletivos.

Além disso, os internautas responsabilizaram diretamente o volante Barros pela falha individual que originou o gol do adversário. Diante desse cenário, a web concentrou os protestos na estrutura do time e em erros pontuais de atletas, em vez de queimar o novo técnico logo no primeiro desafio.

Veja a repercussão

Pedro Emanuel somou mais uma derrota na sua extensa lista de derrotas. No entanto, vou salva-lo das críticas na sua estreia. Culpa total do erro individual do Cauan Barros. — newscolina (@newscolina) July 17, 2026

Como competir em um campeonato de futebol, se sua equipe entrega um gol para o adversário em todos os jogos? Esse é o drama do Vasco em 2026. Posso chegar e dizer que a equipe estava organizada em campo na estreia do Pedro Emanuel, mas nada disso adianta se falta material humano — Rafael Aquino (@Rafael01Aquino) July 17, 2026

Pedro Emanuel fez boas substituição, o Vasco passou a ter mais movimentação na frente e tendo mais volume de jogo que o Vitória, ai me vem o Cauan e erra uma saída BÁSICA, e entrega o gol, é um filme muito repetitivo e desgastante. — Glayson Carlos (@carlos_glayson) July 17, 2026

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