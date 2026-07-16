Time tem artilheiro isolado e melhor ataque da Série B. Mas segue em perigo

O CRB vive uma contradição que tem tirado o sono de torcedores, comissão técnica e diretoria na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o time alagoano, que ostenta o artilheiro isolado do torneio, Mikael, com 12 gols, e também o melhor ataque, com 28 gols, ao lado do Novorizontino, ainda assim não consegue se aproximar de forma consistente do G6.

A explicação para a frustração dos regatianos está no setor defensivo, que é o segundo mais vazado da competição. Afinal, já sofreu 32 gols em apenas 18 partidas na atual edição.

Esse desequilíbrio apareceu em mais um jogo apesar da vitória sobre o Náutico na abertura da 18ª rodada nesta quinta-feira (16). Mikael, de pênalti, colocou os anfitriões em vantagem no Rei Pelé, mas o sistema defensivo voltou a falhar e permitiu a Kauã Maranhão recolocar os pernambucanos na partida, empatando o placar.

Só depois, com a qualidade ofensiva de Dadá Belmonte e Crystopher, o CRB conseguiu confirmar a vitória por 2 a 1. O resultado, aliás, foi importante por ser a primeira vitória de Fábio Matias no comando da equipe, afastando momentaneamente o fantasma do Z4.

CRB vive duas realidades na Série B

O CRB soma 23 pontos, está na 12ª posição e mantém cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Porém, também está a cinco pontos do G6, mostrando que o time vive no meio do caminho: forte na frente, vulnerável atrás.

Essa é a grande questão que o técnico terá de resolver. Se conseguir ajustar a defesa, o CRB pode transformar o poder ofensivo em uma campanha de acesso. Caso contrário, corre o risco de ver os gols de Mikael & Cia. servirem apenas para evitar o rebaixamento, sem alcançar voos maiores.

O próximo desafio do Galo de Alagoas será contra o Ceará, na Arena Castelão, onde novamente a solidez defensiva será posta à prova. O jogo fora de casa ocorrerá na próxima quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília).

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