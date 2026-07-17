Unicef atesta encontro histórico de bebê Lamine Yamal e Messi em 2007

Não se trata de montagem ou inteligência artificial. Lionel Messi e Lamine Yamal realmente dividiram o mesmo espaço há mais de 18 anos durante uma campanha publicitária de cunho social. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) utilizou sua conta oficial na plataforma X para validar a autenticidade da fotografia, que voltou a ganhar enorme repercussão mundial com a proximidade da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina.

A instituição confirmou o contexto do ensaio fotográfico e celebrou o fato de que os dois atletas hoje atuam como referências globais e embaixadores da causa infantil:

“Sim, as fotos que vocês viram são reais. Há mais de 18 anos, um bebê chamado Lamine Yamal e sua mãe Sheila conheceram Lionel Messi em uma sessão de fotos para arrecadação de fundos do UNICEF. Hoje, suas conquistas em campo inspiram milhões. Fora de campo, tanto Messi quanto Lamine Yamal usam suas vozes e plataformas como Embaixadores do UNICEF para apoiar e defender as crianças de todo mundo.”

Sorteio em Rocafonda e o clique de 2007

O fotógrafo Joan Monfort capturou a imagem histórica em dezembro de 2007. O ensaio destinava-se a ilustrar um calendário beneficente que o jornal catalão “Diari SPORT” promoveu. A saber, em uma parceria direta com o Barcelona e a própria Unicef. Naquela ocasião, Messi tinha apenas 20 anos e começava a se consolidar como a principal joia profissional do clube.

A campanha, por sua vez, selecionou Lamine Yamal de maneira inusitada. Um sorteio promovido pela campanha solidária local contemplou a família do garoto, que residia no bairro periférico de Rocafonda, na cidade de Mataró (cerca de 30 quilômetros de Barcelona). Além do argentino, outros nomes consagrados do elenco principal do Barça, como o zagueiro Carles Puyol e o lateral Éric Abidal, também participaram da ação social daquela temporada.

Yes, those photos you’ve seen are real. More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot. Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Do anonimato ao simbolismo de La Masia

Por fim, a fotografia permaneceu guardada nos arquivos familiares por quase duas décadas, vindo a público somente em 2024. O pai de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, decidiu resgatar o registro e publicá-lo em suas redes sociais pessoais. Sem dúvida, gerando um impacto imediato na comunidade do futebol.

Rapidamente, a imagem tornou-se um símbolo místico da passagem de bastão no Barcelona. O registro fotográfico passou a ilustrar a conexão direta entre duas gerações distintas reveladas na tradicional academia de La Masia. Ou seja, unindo o maior ídolo da história recente do clube ao jovem que desponta como o futuro do futebol mundial.

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